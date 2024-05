Bjelica je blizu da postane trener Hajduka! Splićane će voditi on ili misteriozni stranac

Dok se čeka bijeli dim s Poljuda, u kuloarima polako cure informacije da je u vrlo uskom krugu kandidata za trenersku klupu Hajduka Nenad Bjelica. Slobodan je trener, nedavno je dobio otkaz u Union Berlinu i Hajdukov predsjednik Ivan Bilić dobio je signale kako je osječki stručnjak zainteresiran za klupu majstora s mora.

Pokretanje videa... 00:30 Poljud nakon Hajduk - Varaždin 0-1 | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Od odlaska iz Osijeka, Bjelici baš i ne ide najbolje, nekoliko mjeseci zadržao se u Trabzonu i potom upao u borbu za opstanak u njemačkoj Bundesligi, no nije dočekao kraj prvenstva na klupi Union Berlina. Kako smo pisali, i u Osijeku i u Trabzonu i u Union Berlinu došlo je do nesuglasica s upravom pa je Bjelica na ime odšteta inkasirao oko četiri milijuna eura.

1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim | Foto: Andreas Gora/DPA

Hajduku hitno treba novi trener i sportski trener jer je Mindaugas Nikoličius već bivši, ali Bjelica nije jedini kandidat. Kako doznajemo, jako dobro stoje akcije jednog inozemnog stručnjaka koji je veliko nogometno ime, ali stajali su još i bolje prije nego što je u priču uletio Bjelica.

- Što se tiče eventualne ponude Hajduka, nemam nikakav problem s tim. Kad bi došla kvalitetna ponuda i ako bi projekt bio dobar, naravno da bih razmislio o tome - rekao je osječki strateg prije godinu dana kada su ga pitali bi li prihvatio posao na Poljudu.

Nekoliko je razloga zbog kojih u Hajduku oklijevaju s odabirom osječkog stručnjaka. Prije svega, strahuju kako će reagirati Torcida s obzirom na period koji je Bjelica proveo u Dinamu i okolnosti koje nisu osobita preporuka. Primjerice, sjedio je na klupi Dinama u finalu Kupa protiv Hajduka 2018. godine kad su neke od sudačkih odluka direktno oštetile splitski klub, ali tada nije htio komentirati suđenje. Već kada je otišao iz Dinama u Osijek, bila je to sasvim druga priča pa je između ostalog, buneći se na loše suđenje Slavoncima, kao argument povukao maksimirske razgovore sa Zdravkom Mamićem kad bi ga ovaj pitao: 'Neno, ljubavi, treba li ti što?'. Bjelica je jasno aludirao na da je Mamić mislio na podršku sudaca.

Vinkovci: Finale hrvatskog nogometnog kupa: GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hajdučki puk zamjerio mu je pak da je kasno progledao i ispao licemjer jer je u tom finalu Kupa suđenje zaista bilo loše, smatraju da nije bio veliki frajer kada je na to ukazao nakon godinu dana.

- Bit ću iskren: da mi imamo VAR u Hrvatskoj, vjerojatno Dinamo onaj Kup prije dvije godine ne bi osvojio jer su bile dvije očigledne pogreške na štetu Hajduka. Ali ću vam reći da bismo mi prošle sezone imali, ne 30 bodova prednosti, nego 40 ili 45 nad Hajdukom. Toliko je bilo grešaka na našu štetu. Jesmo dobili u toj utakmici Kupa, koju meni predbacuju. Nisam komentirao suđenje tu, ali ni onih 15 grešaka koje su bile prošle sezone na štetu Dinama jer su to ljudske pogreške koje ja toleriram, a tolerirao sam ih i u Europi. Nije bilo svejedno ispasti od Benfice i Young Boysa, gdje je Dinamo izgubio velik novac pa sam imao dostojanstvo da to prešutim. Ali tamo je presudio ljudski faktor. To toleriram, a tehnologiju ne - rekao je Bjelica 2019. godine za N1.

Uz to, pitanje milijunskih odšteta je izuzetno osjetljivo jer je javna tajna da je Hajduk platio veliki novac ne bi li se riješio trenera Ivana Leke i novi predsjednik Bilić sigurno će biti puno oprezniji bude li Bjelica tražio slični osigurač u slučaju otkaza. Definitivno neće moći računati na otpremninu kao u Turskoj, Njemačkoj ili Dinamu.

U Hajduku nisu još odlučili oko novog trenera, osim Bjelice koji je, čini se, vrlo ozbiljno u igri, posljednji tjedan spominjalo se i Gorana Tomića, Australca Tonyja Popovicha i još čitav niz imena. Nekoliko imena koja su menadžeri ponudili Hajduku su stranci i imaju težinu, a kako doznajemo, jedan od njih najveći je protukandidat Bjelici.

Split: Predstavljanje novog predsjednika Uprave HNK Hajduk Ivana Bilića | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U Hajduku oko izbora novog trenera i sportskog direktora ne vlada misterij i zavjet šutnje kakav je bio u vrijeme Lukše Jakobušića. Dubrovčanin je doslovce svakom igraču ili treneru jasno rekao 'izađe li tvoje ime u medijima prije nego što mi ga objavimo, posao propada'. S Bilićem to nije slučaj, kažu da je atmosfera u klubu bolja i opuštenija i čini se da za Hajduk u tom smislu dolaze bolji dani.

Sportski direktor i trener trebaju im hitno jer Splićane vrlo brzo, već od 25. srpnja, očekuju prve utakmice u pretkolima Konferencijske lige. Očito je da većina igrača poput Perišića i Brekala odlazi, mnogi od prvotimaca pokazali su da nisu za Hajduk i na Poljudu ih se žele riješiti, pa će momčad valjati složiti brzo i bez razbacivanja novca.

Da ne strahuju od reakcije Torcide i navijača, Bjelica bi možda već bio na Poljudu. Ovako, Bilić i njegovi ljudi uzeli su neko vrijeme za razmišljanje i uopće nije nemoguće da na Poljud dovedu, kako nam kažu poljudski insajderi, još veću ribu od Bjelice. Stranca koji je poznato nogometno ime.