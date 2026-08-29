Bjelica poručuje: Dinamo mora što prije zaboraviti Viking i uhvatiti europski ritam. Upozorava da Europa donosi i trofeje i milijune, a bez nje nema ni jačih transfera
Bjelica je istaknuo pojedinca iz HNL-a: Da je otišao u Dinamo, sad bi vrijedio 15 milijuna eura
Bivši trener Dinama Nenad Bjelica (55) smatra da 'modri' nakon ispadanja od Vikinga mora što prije okrenuti novu stranicu i fokus prebaciti na nastavak europske sezone. Bivši trener zagrebačkog kluba u razgovoru za Večernji list posebno je naglasio koliko će europski nastupi biti važni i za sportski i za financijski aspekt Dinamove sezone.
- Po kvaliteti ove Dinamove momčadi, najviše im odgovara nastavak natjecanja u Europskoj ligi. Bit će im lakše nositi se s protivnicima na toj razini. Kako reagirati? Što prije zaboraviti Viking i početi se pripremati za prvu sljedeću utakmicu u Europi. Dinamo će se pripremati utakmicama u HNL-u, gdje će biti apsolutni favorit za osvajanje naslova prvaka. Dinamo mora u Europu ući s pravim gardom i bez ikakvog kompleksa pokušati pobjeđivati. To je jedini način na koji se možete suprotstaviti u Europi, rekao je Bjelica.
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Svjestan je da prodavanjem najboljih igrača klubovi u HNL-u gube na kvaliteti, ali smatra da prerano odlaze i preskaču stepenice u karijeri.
- Očito nam, osipanjem kvalitete, liga slabi. Odlaze nam najbolji igrači. Šotiček, Krivak, Jagušić... Ti igrači ne dolaze u Dinamo ili Hajduk, već van, za iznenađujuće visoke odštete. Da je Šotiček otišao u Dinamo i eventualno se nametnuo kroz Ligu prvaka, ne bi mu vrijednost bila tri, već 15 milijuna eura. Fruk očito nije imao pravi podražaj, iako njegova vrijednost nije sporna.
Upravo kroz europske utakmice, smatra Bjelica, hrvatski klubovi mogu povećati vrijednost svojih igrača. Posebno je istaknuo aktualnog hrvatskog prvaka, kojem bi kvalitetan nastup u Europi mogao donijeti dodatnu zaradu kroz nagrade, ali i buduće transfere.
- Liga prvaka prodaje igrače između 15 i 20 milijuna eura, Europska liga između pet i 10, Konferencijska liga teško... Naravno, postoje iznimke. Volio bih da to Dinamo pokaže i da se, nakon ove sezone u EL-u, netko proda za 10-15 milijuna. Za stabilnost kluba jako je važno da Dinamo igra dobro na europskoj razini i da se prodaju igrači kako bi klub osigurao proračun. Puno bi lakše bilo da je Dinamo ušao u Ligu prvaka jer bi odmah osigurao 10-15 milijuna eura više, uz veće premije u natjecanju. A u zadnjem sudjelovanju u LP-u klub je zaradio 39 milijuna, a tome još možemo nadodati zaradu od prodaje igrača, poput Baturine ili Bernauera. Dinamu želim uspješan nastup u Europi kako bi klub povećao i unovčio vrijednost svojih igrača.
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