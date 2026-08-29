Bjelica je istaknuo pojedinca iz HNL-a: Da je otišao u Dinamo, sad bi vrijedio 15 milijuna eura

Bivši trener Dinama Nenad Bjelica (55) smatra da 'modri' nakon ispadanja od Vikinga mora što prije okrenuti novu stranicu i fokus prebaciti na nastavak europske sezone. Bivši trener zagrebačkog kluba u razgovoru za Večernji list posebno je naglasio koliko će europski nastupi biti važni i za sportski i za financijski aspekt Dinamove sezone.

- Po kvaliteti ove Dinamove momčadi, najviše im odgovara nastavak natjecanja u Europskoj ligi. Bit će im lakše nositi se s protivnicima na toj razini. Kako reagirati? Što prije zaboraviti Viking i početi se pripremati za prvu sljedeću utakmicu u Europi. Dinamo će se pripremati utakmicama u HNL-u, gdje će biti apsolutni favorit za osvajanje naslova prvaka. Dinamo mora u Europu ući s pravim gardom i bez ikakvog kompleksa pokušati pobjeđivati. To je jedini način na koji se možete suprotstaviti u Europi, rekao je Bjelica.

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Svjestan je da prodavanjem najboljih igrača klubovi u HNL-u gube na kvaliteti, ali smatra da prerano odlaze i preskaču stepenice u karijeri.

- Očito nam, osipanjem kvalitete, liga slabi. Odlaze nam najbolji igrači. Šotiček, Krivak, Jagušić... Ti igrači ne dolaze u Dinamo ili Hajduk, već van, za iznenađujuće visoke odštete. Da je Šotiček otišao u Dinamo i eventualno se nametnuo kroz Ligu prvaka, ne bi mu vrijednost bila tri, već 15 milijuna eura. Fruk očito nije imao pravi podražaj, iako njegova vrijednost nije sporna.

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Upravo kroz europske utakmice, smatra Bjelica, hrvatski klubovi mogu povećati vrijednost svojih igrača. Posebno je istaknuo aktualnog hrvatskog prvaka, kojem bi kvalitetan nastup u Europi mogao donijeti dodatnu zaradu kroz nagrade, ali i buduće transfere.

- Liga prvaka prodaje igrače između 15 i 20 milijuna eura, Europska liga između pet i 10, Konferencijska liga teško... Naravno, postoje iznimke. Volio bih da to Dinamo pokaže i da se, nakon ove sezone u EL-u, netko proda za 10-15 milijuna. Za stabilnost kluba jako je važno da Dinamo igra dobro na europskoj razini i da se prodaju igrači kako bi klub osigurao proračun. Puno bi lakše bilo da je Dinamo ušao u Ligu prvaka jer bi odmah osigurao 10-15 milijuna eura više, uz veće premije u natjecanju. A u zadnjem sudjelovanju u LP-u klub je zaradio 39 milijuna, a tome još možemo nadodati zaradu od prodaje igrača, poput Baturine ili Bernauera. Dinamu želim uspješan nastup u Europi kako bi klub povećao i unovčio vrijednost svojih igrača.