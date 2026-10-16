Bjelica je preuzeo Samsunspor: 'Čim su nazvali, pristao sam'. Turci: Dugo nam je bio kandidat

Nakon gotovo dvogodišnje pauze Nenad Bjelica u četvrtak je preuzeo turskog prvoligaša Samsunspor i potpisao ugovor koji traje do kraja sezone. Na predstavljanju u klupskom trening-centru istaknuo je da je tijekom karijere radio u desetak zemalja te stekao iskustvo u različitim ligama i kulturama.

- Volim Tursku, turske ljude i turski nogomet. Strast prema nogometu u ovoj zemlji za mene je uvijek bila posebna. Kad sam dobio ponudu Samsunspora, prihvatio sam je bez oklijevanja. Vjerujem da klub ima velik potencijal i da zajedno možemo mnogo postići - rekao je na predstavljanju Bjelica, koji je od travnja do listopada 2023. u Turskoj radio kao trener Trabzonspora.

Samsunspor je klub s grada Samsuna na južnoj obali Crnog mora, osnovan je 1965. i igra na Stadionu 19. svibnja kapaciteta 33.919 gledatelja. Još je prije tri godine bio drugoligaš, pretprošle sezone i senzacionalni treći, što mu je i najbolji plasman u povijesti.

Bjelica je kazao da je prije dolaska detaljno analizirao momčad te u njoj prepoznao kvalitetu, talent i prostor za napredak. Rekao je da voli pomagati mladim nogometašima da razviju sposobnosti i izbore mjesto u momčadi.

- Naš prvi cilj bit će vratiti samopouzdanje igračima, pridonijeti njihovu individualnom razvoju i svakim danom unapređivati igru momčadi. Za to nam trebaju disciplina, odlučnost i intenzivan rad. Uspjeh ne postižu samo treneri i igrači. Važna nam je podrška uprave, zaposlenika, a osobito navijača - rekao je Bjelica.

Sportski direktor Samsunspora Fuat Çapa rekao je da se Bjelica već dulje vrijeme nalazio među kandidatima za trenera. Klub je u katastrofalnom nizu od pet poraza na startu sezone i pretposljednji je u Superligi s četiri boda. To je otkazom platio Nijemac Thorsten Fink.

- Važni su nam vrijednost koju trener donosi klubu, doprinos individualnom razvoju igrača i utjecaj na način igre momčadi. Pozitivno ocjenjujemo i Bjeličin rad u Trabzonsporu. Imamo mladu, dinamičnu momčad otvorenu za napredak pa smo tražili trenera koji može razvijati i igru i igrače - dodao je sportski direktor turskog kluba.

S bivšim trenerom Dinama iz dva mandata u novu su avanturu krenuli i pomoćni treneri Nino Bule i Danijel Jumić, kao i psiholog i njegov sin Luka Bjelica. Posao je kompletirao poznati hrvatski menadžer Andy Bara.