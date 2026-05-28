Branili joj vezu s nogometašem, nije ih slušala: 'Nije kao ostali'

Perrie Edwards, pjevačica moćnog vokala i jedna od najprepoznatljivijih članica globalno uspješne grupe Little Mix, već godinama plijeni pažnju javnosti ne samo svojom glazbom, već i privatnim životom
Perrie Edwards prošla je put od pobjede u "X Factoru" do uspješne solo karijere isprepleten s dugogodišnjom vezom s nogometašem Alexom Oxlade-Chamberlainom, s kojim je izgradila obitelj.
Put Perrie Edwards prema zvijezdama započeo je 2011. godine u britanskom showu "The X Factor". Iako se prijavila kao solo izvođačica, suci su prepoznali potencijal u spajanju njezinog talenta s onim Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock i Jade Thirlwall. Tako je nastao Little Mix, bend koji je ispisao povijest postavši prva grupa koja je ikada pobijedila u tom natjecanju
Dok je gradila glazbenu karijeru, Perrie je pronašla i privatnu sreću. Glasine o njezinoj vezi s engleskim nogometašem Alexom Oxlade-Chamberlainom počele su kružiti krajem 2016. godine, nakon što je viđena na jednoj od njegovih utakmica.
Par je vezu potvrdio u veljači 2017. godine romantičnom fotografijom poljupca ispred Eiffelovog tornja. Od tada, njihova veza postala je jedna od najstabilnijih na britanskoj javnoj sceni, a obožavatelji su mogli pratiti detaljnu kronologiju njihove veze putem njihovih objava.
Nakon pet godina veze, u kolovozu 2021., dobili su sina Axela, a zaruke su uslijedile u lipnju 2022. godine. Početkom 2026. godine, obitelj je postala bogatija za još jednog člana, kćer Alanis Valentine.
Pjevačica je prilikom jednog intervjua izjavila kako joj obitelj nije prvotno prihvatila vezu jer su smatrali da će biti toksična. U prošlosti je imala nekoliko javnih veza koje nisu dobro završile i njeni nisu htjeli da opet ostane povrijeđena.
No, za nju je ova veza odlična: "On je savršenstvo. Nije previše nametljiv, ali nije ni previše hladan. Ima savršenu ravnotežu, podržava sve što radim, što je tako lijepo. Želi najbolje za mene, kao i ja za njega. To je jednostavno divna, uravnotežena i zdrava veza, i ja je obožavam".
Ovo je za pjevačicu predstavljalo veliku promjenu nakon javno turbulentne veze i prekida zaruka s bivšim članom One Directiona, Zaynom Malikom, koju je kasnije opisala kao "toksičnu".
Mediji su čak zabilježili kako je njezina majka Debbie putovala s parom kako bi pomogla oko čuvanja unuka, što dodatno svjedoči o bliskim obiteljskim vezama.
Osim glazbe, Perrie je otvoreno govorila i o nekim osobnim izazovima. Rođena je s kongenitalnom anozmijom, stanjem zbog kojeg nema osjet njuha. Iako se u djetinjstvu podvrgnula operaciji, uspjeh je bio kratkotrajan, no ona je to prihvatila sa zrelim stavom, odlučivši da je to neće definirati.
Zanimljivo je da su ona i Alex, unatoč dugogodišnjoj vezi, veći dio vremena živjeli odvojeno zbog njegovih nogometnih angažmana, prvo u Manchesteru, a potom u Turskoj. Ipak, nedavno je potpisao ugovor sa Celticom i sad će par biti bliže.
