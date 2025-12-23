Bjelica: Kohorta mi je zabila nož u srce. To priopćenje je sramota

Nenad Bjelica je bez posla otkako je napustio klupu Dinama krajem 2024. godine. U svojoj trenerskoj karijeri je osim Dinama vodio i Osijek, u kojem se rodio i za koji je igrao, a vodio je još i Lustenau, WAC, Austriju Beč, Speziju, Lech iz Poznana, Trabzonspor i Union Berlin. U ponedjeljak će u 20 sati na MAXSportu biti emitirana emisija "Druga strana medalje" koju vodi Valentina Miletić, a u kojoj je gost upravo Nenad Bjelica. Prije samog razgovora izašao je isječak u kojem se Bjelica osvrnuo na Osijek i njegovu navijačku skupinu, Kohortu.

- Kohorta mi je zabila nož u srce onim priopćenjem kojem su objavili protiv mene. Kohorta, kojoj sam kad, su radili svoje prostore u Tvrđi, platio grijanje i dva autobusa za put u Prag. Sastajao sam se s njima tijekom te dvije godine, govorili su mi što ih smeta. I onda je izmanipulirani dio Kohorte napisao je priopćenje protiv mene i to u trećoj sezoni nakon dva poraza - rekao je Bjelica pa, između ostalog, dodao:

- Nakon rekordnih rezultata u povijesti kluba u protekle dvije sezone. Ja se tog priopćenja koje su oni napisali dan danas sramim. Tu je bilo jako puno suradnje s određenim strujama bliskim klubu kojima je odgovaralo da to izađe. Tu ranu imam do danas i ona vjerojatno nikad neće zacijeliti. Ne može mene ubiti neka kritika, mene će ubiti uvreda mojeg bližnjeg. Osijek je moj klub i moj grad i nitko me ne može uvrijediti kao moj čovjek.

Bjelica je Osijek trenirao dvije godine. U sezoni 20/21 završio je drugi sa 73 boda, a iduće sezone 69 bodova. Navijačima Osijeka nije dobro sjelo ni to što je otišao u Dinamo te su i oko toga nastale tenzije.

Kohorta je u srpnju 2022. poslala priopćenje, nakon što je Osijek na čelu s Bjelicom ispao iz Europe od kazahstanskog Kyzylzhara, a u njemu se osvrnula na situaciju u klubu i žestoko napala Bjelicu.

"Da sastanak ne prođe u potpunosti uspješno pobrinuo se onaj kojemu bi smirivanje uzavrele situacije trebao biti prioritet – Nenad Bjelica. Šef stručnog stožera nije se pojavio na sastanku jer očito kako mu ponos i ego ne dozvoljavaju da sjedne za stol s navijačima koji su zadnja linija obrane interesa KLUBA. Iako smo i nakon posljednje europske utakmice jasno poručili koga smatramo glavnim i odgovornim krivcem za najveću blamažu u novijoj povijesti kluba, ali i za posljednje nemoćne, negledljive i neuspješne nastupe, željeli smo u dobroj namjeri uspostaviti dijalog i čuti planove trenera i igrača za nastavak sezone. S obzirom da je trener odbio pruženu ruku, od danas će u našem fokusu biti jedan cilj – ODLAZAK NENADA BJELICE", napisala je tada Kohorta u dijelu priopćenja.