Bjelica: Kovačević nikada nije bio u situaciji da ovoliko mora rotirati, treba mu još vremena

Dinamo će u četvrtak odigrati šesto kolo Europske lige protiv Real Betisa (18.45). Težak izazov za "modre" koji su nanizali dva poraza u Europi, a bodovi su im prijeko potrebni ako žele u drugu fazu. Jedna osoba koja povezuje Betis i Dinamo je Nenad Bjelica. On je 1997. godine igrao u Betisu, a o njegovim mandatima u Dinamu se više-manje sve zna. U razgovoru za Germanijak prisjetio se dana u Betisu te prokomentirao sraz na Maksimiru, ali je započeo o trenerskim angažmanima. Naime, spominjalo se kako bi mogao postati trener Legije ili Girone.

- Pa sad, možemo li reći da je to bilo sasvim konkretno, kad te klub nazove, razgovarate, a onda se više ne javi? Tako je nešto bilo s Legijom, imao sam neke opcije u Turskoj i Rusiji, ali tamo ja nisam želio ili me nije zanimalo. Uvijek ima takvih razgovora, upita, ali zasad još ništa da bi bilo sigurno i gotovo. Nema žurbe - rekao je Bjelica.

Osvrnuo se zatim na Dinamo.

- Dinamo je pokazao da može igrati protiv momčadi Betisove snage, uostalom, prije dvije godine Dinamo je izbacio Betis u dvije utakmice u Europi. Dobro, ovo sad jest druga i drugačija momčad, novi trener, ali osnovna stvar je ista. Igrači trebaju na teren istrčati hrabro, odlučno, uvjereni da mogu pobijediti i tako se i postaviti - rekao je pa dodao:

- Isto tako, danas je u Dinamu dosta igrača, koji i nisu dosad imali iskustvo takvih utakmica u Europi. Dobro, Mišić, Zajc, Theophile, njih tri ili četiri, ali to nije dovoljno, treba ih biti sedam-osam koji su naviknuli konstantno igrati u tom ritmu svaka tri-četiri dana. Nije lako niti treneru Kovačeviću i njegovom stožeru, nisu ni oni bili dosad u takvoj situaciju, u takvom ritmu, prvi se put suočavaju s tim problemom. Ja sam prije dolaska u Dinamo imao to u Austriji, prošao sam taj izazov, kako rotirati momčad, kako se adaptirati na sve to. Kad sam dolazio u Dinamo znao sam da ću morati rotirati, koristiti velik broj igrača i otpočetka sam se tako i pripremao.

Naglasio je težinu posla Dinamovog trenera.

- Kažem, nije lako biti trener Dinama i balansirati između toliko izazova, igrati toliko utakmica. Puno je sad ljudi u svlačionici i na klupi koji to nisu ranije prošli. Ali, i još je jedna činjenica. Te 2018. mi smo imali šest utakmica kvalifikacija, sezona nam je počela ranije, krenuli smo odlično protiv Hapoela pa Astane, onda je počeo HNL. Sjećate se one utakmice s Rudešom, gdje smo na samom kraju spašavali bod. Ali, imao sam tad podršku kluba, nitko taj remi nije tragično shvatio, a imali smo dosta utakmica da isprobavamo, rotiramo. Sad ih nije bilo, odmah nakon priprema Dinamo je krenuo s jakim utakmicama u HNL-u, tek onda u Europi, Kovačević i nije imao prilike rotirati igrače, nije bilo na početku sezone tih pretkola i toliki broj utakmica da bi ih sve mogao isprobati. Treba vremena da neke stvari dođu na svoje, nije to jednostavno - komentirao je Bjelica.

Pričao je i o svom boravku u Sevilli i Betisu.

- Betis je velik klub, s puno navijača, Sevilla idiličan grad, klima, hrana, sve je vrhunski. Uživao sam tamo i što više godine prolaze sve sam svjesniji da je odlazak iz Betisa bio moja najlošija odluka u životu. Sve više žalim zbog toga - rekao je pa ispričao zašto je otišao iz Betisa:

- Ha, ja sam iz Betisa otišao zbog - Jarnija! Nekako je ispalo da smo tada igrali istu poziciju, ja sam došao iz Albacetea kao lijevo krilo, a i on je tada igrao na tom mjestu, nije bio klasični bek. Bio je plan da on te godine ode iz Betisa, ja sam došao, ali on je ipak ostao. Tako se poklopilo. I nisam ja imao lošu sezonu, igrao sam 35 utakmica, ali njih 15-ak kao starter, a nije mi odgovaralo niti što sam dosta mijenjao pozicije. Htio sam više igrati i moja je odluka bila da odem u Las Palmas.

Za kraj je dodao kako je i on bio u nekoliko kandidata da preuzme Betis prije par godina, ali se klub tada odlučio za iskusnog Manuela Pellegrinija.