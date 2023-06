Bjelica: Livaja možda nije niti trebao biti pozvan za Ligu nacija

Hrvatska nogometna reprezentacija ima novu povijesnu šansu pospremiti još jedan trofej u vitrine. Ovoga puta onaj najsjajniji, po prvi puta u svojoj povijesti. Hrvatska je bila srebrna i dva puta brončana na Svjetskom prvenstvu, a trofejem pobjednika Lige nacija u finalu protiv Španjolske (nedjelja, 20:45) ostvarila bi novi veliki uspjeh.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dio reprezentacije i nove medalje, bila ona zlatna ili srebrna, neće biti Marko Livaja. Najbolji igrač HNL-a je nakon sukoba s navijačima na Rujevici u kampu reprezentacije još prije odlaska u Nizozemsku odlučio napustiti tabor Vatrenih.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako se ubrzo ozlijedio i Joško Gvardiol, Zlatko Dalić odredio je da u Rotterdam putuje Dion Drena Beljo.

Svoje viđenje cijele situacije dao je i hrvatski trener Nenad Bjelica, trenutno na klupi turskog prvoligaša Trabzonspora.

- Livaja je veliki igrač, ikona Hajduka i igrač koji dvije godine nosi Hajduk, ali i igrač koji je HNL-u dao kategoriju više. Njegove majice nose djeca, on mora biti primjer. Svi mi koji smo na tom nekom nivou moramo biti primjer drugima. Ja isto u nekim trenucima nisam bio primjer pa sam se ispričao zbog toga i znao da to nije bilo korektno. Mi moramo voditi računa o tome što pričamo, pjevamo i pišemo po društvenim mrežama. Mislim da njegova reakcija nakon finala Kupa nije bila primjerena, ali i da bi jedna isprika sve riješila - rekao je Bjelica u emisiji Ante Breke "Sport Nedjeljom" pa dodao:

Foto: trabzonspor.org.tr

- On je došao u reprezentaciju s teretom toga. Možda bi ja kao trener to drugačije menadžirao. Možda nije ni trebao biti pozvan za ovu akciju dok se ne zna hoće li ili neće dobiti kaznu. Ne prizivam dečku kaznu, želim mu stvarno sve najbolje, ali mislim da to nije bilo u redu i da nije bilo lijepo. Isto kao što nije bilo lijepo ponašanje tog navijača koji ga je vrijeđao. To je katastrofa i dno dna.