Bjelica: Lovrić, Miya, Zwolinski i Ndiaye su za HNL vrh vrhova

Sve utakmice s Goricom prošle sezone su bile onako, dosta tvrde. Mogle su i drugačije završiti. Oni su bili ugodno iznenađenje prošle sezone, rekao je trener Dinama Nenad Bjelica u najavi utakmice Dinama i Gorice koja je na rasporedu u petak na Maksimiru od 20 sati.

Bjelica posebno poštuje rad kolege Sergeja Jakirovića koji već više od godinu dana uspješno vodi turopoljsku momčad.

- Jako mi je drago da je moj kolega Jakirović napravio jednu dobru momčad u jednoj tako dobroj sredini. Vidim da ove sezone nastavljaju isto gdje su stali prošle sezone. Nadam se da će moji igrači imati snage suprotstaviti se tako ozbiljnoj momčadi - rekao je Bjelica pa otkrio od kuda vrebaju najveće opasnosti po Dinamo:

- Strašno su dobri u tranziciji, imaju igrače koji svojom kvalitetom mogu riješiti utakmicu. Konkretno mislim na Lovrića, Zwolinskog, Ndiayea i Miyu. To su sve kvalitetni igrači koji su u HNL-u stvarno 'top of the top'. Ipak, vjerujem da će oni igrači koji za nas istrče na terne biti bolji i da ćemo to pobijediti - završio je Nenad Bjelica.

Dinamo je nakon dva kola prvoplasirana momčad HNL-a s maksimalnih šest bodova i gol razlikom 6-0. Po šest bodova imaju i Rijeka i Hajduk, a Gorica je četvrta s četiri boda.