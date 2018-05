Bjelica: Medalje sam vratio, one idu Cvitanoviću i Jurčeviću

U Dinamu su se jučer dosjetili zanimljive stvari: umjesto press-konferencije za najavu utakmice s Hajdukom, Nenad Bjelica je odradio jedno neformalno druženje s novinarima. Pričalo se tu o svemu i svačemu, neke su stvari bile za javnost, neke pak ostale mala tajna. I tu ćemo poštivati želju modrog trenera, ti podaci (još) neće u javnost. Bjelica je bio nasmijan, ni jednoga trenutka nije odavao dojam čovjeka kojega nešto brine. Niti Hajduk, niti prijelazni rok, niti odlasci nekih važnih mu igrača. Naravno, najviše se pričalo o nadolazećem finalu Kupa s Hajdukom...

- Ovo je za mene sjajan izazov na početku avanture s Dinamom. Jako se radujem toj utakmici, kao i moji igrači. Sam taj čin što oni nisu željeli slaviti naslov prvaka govori mi koliko su svi fokusirani na finale Kupa. Nadamo se uspješnom završetku sezone, ali i da ćemo vratiti dvostruku titulu u Zagreb. A ta bi nam pobjeda puno značila za daljnju atmosferu, kao i dala potreban mir za stvaranje na neki način nove momčadi - rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Apsolutno sam zadovoljan svime u dosadašnjem mandatu kao trener Dinama. Imamo jako puno dobrih i talentiranih igrača koji su me u ova četiri dana, neću reći oduševili, ali svakako zadovoljili. Ovaj Dinamo ima puno potencijala, a vjerujem kako ću ja svojim radom i autoritetom od modrih napraviti još bolju momčad. U svakom slučaju za to ću dati svoj maksimum.

Što sada najviše radite na treninzima? Premalo je vremena da igrači odmah pohvataju vaše tehničko-taktičke zadatke...

- Ma ništa to. Puno razgovaramo, bavimo se psihološkom pripremom za Hajduk. Razgovarao sam s brojnim igračima individualno, pokušavam doći do informacija koje su mi potrebne. Neke prevelike filozofije o tehnici i taktici nemaju smisla, to sada može biti samo kontraproduktivno. Pa igrači iza sebe imaju 50-ak utakmica u sezoni, umorni su i trebaju im neke minimalne informacije. Preopterećenost informacija može samo izazvati kontraefekt, time ćemo se baviti početkom nove sezone.

Vaše mišljenje o Hajduku?

- Hajduk je ozbiljna momčad s kvalitetnim trenerom. Bili smo zajedno na zimskim pripremama u Turskoj, jednom smo igrali međusobno, a još sam ih na jednoj utakmici samo gledao. Poznajem ih dosta dobro, odlično su otvorili proljeće, ali u posljednje vrijeme nisu u idealnoj formi. No, ovo je finale Kupa, igra se jedna utakmica i sve je moguće. Iskreno, pa ni Dinamo u posljednje vrijeme nije bio na visokom nivou. Očekujem korektnu utakmicu i - našu pobjedu. Željka Kopića ne znam iz osječkih dana, upoznali smo se u Turskoj.



Zdravstveno stanje uoči Hajduka?

- Uh, jako teško pitanje. Još ništa ne znam, imamo nekakvih četiri-pet upitnika. Vratio nam se Gojak, a još moramo vidjeti što će biti sa Zagorcem, Benkovićem, Perićem, Stojanovićem i Doumbijom, tu je doista sve otvoreno.



Rekli ste kako ćete medalje za osvojeni naslov predati bivšem stožeru...

- To je gotovo, već smo ih predali. Sva četvorica (Poms, dr. Mayer, Bule i ja) smo ih predali u klub, te medalje zaslužuju Mario Cvitanović sa svojim, te Nikola Jurčević sa svojim stručnim stožerom. I tu nema nikakve dileme, znam da će ih oni dobiti. Nisam se čuo s Jurčevićem, ali jesam s Cvitanovićem koji se zahvalio na tim medaljama. Uostalom, on je osvojio 80 posto bodova, najzaslužniji je za ovaj naslov prvaka. I on i Jurčević zaslužuju medalje, ja s time nemam problema.

A što ćete s medaljama ako osvojit Kup?

- Isto ih predati bivšim trenerima. Gledajte, oni su odradili najveći dio posla; Mario Cvitanović vodio je Dinamo u tri kup utakmice, Nikola Jurčević pobijedio u važnoj utakmici s Rijekom. I ako osvojimo Kup, to će biti zasluge bivših trenera i svih igrača.



Prošle sezone s Lechom ste izgubili finale Kupa od Arke Gdynije...

- To je za mene bilo negativno iskustvo. Ali, i nešto drugačija utakmica. Lech je tada bio izraziti favorit, mislim da Dinamo u ovom finalu Kupa ipak nije tako veliki favorit. Ma mi smo u toj utakmici igrali kao favoriti, dominirali kao favoriti, stvarali šanse kao favoriti, a onda smo izgubili kao autsajderi. Imali smo tri stative, čitav niz pravih šansi, ma na takav način izgubite jednu od 50 utakmica. Ovo je ipak puno izjednačenija utakmica. Drago mi je da se igra u Vinkovcima, za hrvatski nogomet je dobro da se razvijaju i te manje sredine.

Završnica poljske lige bila je prilično burna...

- Iskreno, to je sve očekivano. Mi smo još prije utakmice s Jagiellonijom imali sastanak s navijačima na kojem su nam otvoreno rekli kako ne mogu podnijeti da Legia na njihovom stadionu slavi naslov prvaka. Nisu tada rekli da će prekinuti utakmicu, ali oni to nisu mogli prihvatiti. Gledao sam utakmicu Legije i Lecha, čim je pao drugi gol, domaći su navijači bacili dimne bombe, pokušali ući u teren. I tu više nije bilo moguće igrati. Legia je zasluženo pobijedila i osvojila naslov prvaka, na kraju ima i 10 bodova više od Lecha.



- Ma Legia je najkvalitetnija momčad lige, oni su se na zimu pojačali igračima Lazija, Montpelliera, Dinama i Rijeke, a mi tek nešto skromno. Čak smo u jednom trenutku proljeća bili prvi, igrali bolje od Legije, ali je moja mlada momčad pod pritiskom playoffa podlegla pritisku. Legia je iskusna momčad, nemaju pritisak razvijanja mladih igrača kao Lech, prepuni su reprezentativaca, velika je to razlika.

A kakva vam je razlika između hrvatskog i poljskog nogometa?

- Uh, teško mi je procijeniti nakon jedne utakmice. Poljska liga je fizički zahtjevna, svi imaju malo prostora, dosta je i ujednačena. Tamo ni protiv koga ne možete lagano do bodova, pa mi smo sa Sandecjom koja je debelo na začelju dvaput igrali 0-0. Tamo doista nema slabih suparnika, mislim da su te razlike između najboljih i najslabijih u Hrvatskoj ipak puno veće.

U Lechu ste stalno priliku davali mladim igračima, nešto slično očekuje vas i u Dinamu...

- S time nemam nikakvih problema. Već sam imao neke razgovore u klubu na tu temu, ma ja sam i u najtežim utakmicama sezone priliku davao igračima od 18 ili 19 godina. Dinamo u sezoni ima puno utakmica, mladi će dobiti jako puno prigoda. A ako je oko njih onda kvalitetan sustav i posložena momčad, oni će lakše isplivati. Ja nemam problema s mladima, dapače volim im davati priliku i razvijati ih. Tako je bilo u Austriji i Speziji, ali čak bih rekao u Lechu najviše. Dinamo ima puno mladih koji privlače pažnju, to je za klub odlična stvar.



Što ovoj momčadi može donijeti Mario Šitum?

- Mario Šitum je kod mene u Lechu pokrivao četiri pozicije, igrao na obje bočne i krilne pozicije. On nam može donijeti ozbiljnost i profesionalizam, riječ je o zagrebačkom djetetu kojem neće trebati vrijeme za adaptaciju. Poznaje okruženje, poznaje igrače, oni poznaju i njega. A Šitum će nam donijeti širinu i jačinu. Lani je u dresu Dinama odigrao najbolje utakmice na beku, vjerujem da ću ga u sljedećoj sezoni puno koristiti na toj poziciji. On je univerzalan igrač, gdje god ga stavite on će kvalitetno odraditi svoj posao" završio je Bjelica.