Bjelica: Moro je veliki dobitak, vezni red nam je sada strašan!

Zadovoljan sam odrađenim pripremama, sve što smo zacrtali smo i napravili. Odigrali smo šest utakmica, a bez obzira na vremenske uvjete nismo propustili niti jedan trening, te smo svim igračima dali minutažu. Jedine negativne stvari za mene su izostanak Šunjića, ozljeda Gavranovića i ta zadnja utakmica s Austrijom Beč, rekao je za 24sata Nenad Bjelica.

Je li se na ovim pripremama nametnuo netko tko na jesen nije bio u prvom planu?

- Da, Nikola Moro! Vidjeli ste i sami kako je on napravio dva koraka prema naprijed, već je i one minute krajem jeseni odigrao na dobrom nivou, no sada je napravio korak više. Mislim kako će on na proljeće biti naše veliko pojačanje. Svi su dobro radili, moram pohvaliti sve igrače, ali ako baš inzistirate onda je Moro taj igrač koji je u odnosu na jesen napravio najveći iskorak.

Nikola Moro se za mjesto u momčadi bori s Olmom i Gojakom koji također igraju na visokoj razini, tko onda ispada iz momčadi?

- Nitko ne ispada, vidjeli ste da su svi igrači kod mene imali veliku minutažu. Tako će biti i na proljeće iako ćemo sada imati malo manje utakmica. Svi će dobiti minute, svi biti važni za momčad. Pojačava su konkurencija na svim pozicijama, baš za svako mjesto u momčadi žestoko se bore dva-tri igrača. Nikome neće biti lako izboriti mjesto u momčadi, ali to smo i htjeli. Jaku konkurenciju i ozbiljan kadar da se možemo boriti na tri fronta.

Koliki je problema ta ozljeda Marija Gavranovića?

- Ma i Šunjić i Gavranović su nam jesenas bili važni igrači, a sada nisu prošli pripreme. Nadam se kako će obojica vrlo brzo biti u treningu, dobra je stvar što u napadu imamo još Petkovića i Andrića. A na poziciji 'šestice' imamo i Moru koji to može odigrati, konkurirati na toj poziciji uz Ademija. Problem je što njih dvojica nisu prošli pripreme, ali ako se sjećate Gavranović iz zbog Svjetskog prvenstva nije prošao niti na ljeto, pa je bio naš vitalni igrač i imao je puno doprinosa u našim jesenskim uspjesima.

Tko je u ovom trenutku onda prvi napadač Dinama - Andrić ili Petković?

- Andrić, Petković i Gavranović. Stvarno imamo tri ozbiljna napadača, prezadovoljan sam napadačkim opcija. Vrijeme će pokazati tko će dobiti najviše minute, to uvijek ovisi o igračima.

A tko su razočaranja ovih priprema?

- Nemam nikakvih razočaranja, možda tek utakmica s Austrijom Beč. Vjerujem da se tu nakupilo umora od treninga, u Turskoj smo bili 16 dana, a igrali smo protiv puno svježijeg suparnika. Malo me razočarala ta utakmica, ne rezultatski koliko naša predstava.

Hoće li tko napustiti Dinamo do kraja zimskog prijelaznog roka, tu se puno pisalo o Ademiju?

- Ma ne, ne vjerujem. Nemam baš nikakvih naznaka da će netko otići izuzev igrača koji će otići na posudbu. Tu postoji najviše upita za Luku Menala, vidjet ćemo i što će biti s Alexandruom Matelom. S njim pregovaramo oko raskida ugovora, tražimo opciju da oboje budemo zadovoljni. Musa? Ne, on ostaje igrač Dinama.

Izet Hajrović zbog žutih kartona nema pravo nastupa u Plzenu, a kao njegova zamjena za tu se utakmicu prvi nameće Damian Kadzior?

- To je logično rješenje, ali vidjet ćemo. Kadzior je to zaslužio svojim igrama, ali prije toga su pred nama još dvije utakmice u prvenstvu. Tu ćemo vidjeti tko će se nametnuti, možda to bude i Atiemwen. Imamo dosta varijanti, tu je i Šitum, stvarno imamo puno opcija.

Jeste odlučili što će biti s Iyayijem Atiemwenom?

- Dajte nam još 24 sata, u ponedjeljak ćemo imati točnu informaciju ostaje li on kod nas za što postoji velika mogućnost. Atiemwen je dobar igrač, bit će mi jako drago ako on ostane s nama. On za sada trenira u Zagrebu, a u ponedjeljak će se priključiti momčadi.

Kako ste zadovoljni mladim igračima, je li netko od njih odskočio u vašim očima?

- Gjira, Franjić, Baturina i Ćuže su odlično odradili ovih 16 dana, šteta što je Šutalo zbog tog skakačkog koljena preskočio veći dio priprema. Ti su dečki opravdali svoj status, u njima sigurno imamo igrače koji su budućnost Dinama.

U Hrvatskoj nije dobro vrijeme, koliko bi vam se toga poremetilo ako prvo kolo proljeća bude odgođeno?

- Mislim da nema razloga da se odgodi naša utakmica. Ne vjerujem da će se odgoditi niti utakmice u Puli ili Rijeci, čitao sam i kako Osijek i Hajduk razmišljaju o promjeni domaćinstva. Iskreno, ne bih volio da bude odgode kola, mi ćemo u Zagrebu vjerojatno moći igrati. U Maksimiru imamo i grijani teren, a za sljedeći tjedan su najavljene i veće temperature. Nama su vrlo bitne ove dvije utakmice prije Viktorije Plzen, pa ne bih volio da nam se odgodi utakmica s Rudešom.

Može li ovaj Dinamo biti bolji nego na jesen?

- Vjerujem da ćemo biti bolji. Ne volim previše obećavati, ali odradili smo dobre pripreme, pojačani smo za pet igrača. Tu su Andrić i Atiemwen, a mi smo iz unutarnjih redova još pojačani za Moru, Majera i Šituma, oni jesenas nisu puno igrali. A sva trojica nam mogu jako puno dati.

Kakva je situacija s Lovrom Majerom?

- Nije mu lagano kao i drugim igračima, dugo je bio ozlijeđen, a on ima veliki potencijal. Njegove lopte imaju 'oči', on može provući loptu gdje to nitko ne vidi, fizički se još mora dizati. Ali, opravdano sada nije bio fizički nivou Olma ili Gojaka koji iza sebe imaju jako dobru jesen. No, i on će se poboljšavati iz dana u dan.

Amer Gojak i dalje napreduje velikim koracima...

- U njemu vidim idealnu 'osmicu', pravog 'box to box' veznjaka koji ima odlične nogometne i trkačke kvalitete. Dobar je u obje faze igre, a za nas je na jesen bio izuzetno važan igrač. Za tu 'osmicu' također konkurira i Moro, on može odraditi sve tri pozicije u sredini terena. Ima izuzetnu nogometnu inteligenciju, dobro čita igru, motoričan je, dolazi u suparnički šesnaesterac, zna zabiti gol. Stvarno imamo veliku konkurenciju u sredini, baš me zanima kako će proći to proljeće, tko će se od njih svojim igrama najviše nametnuti.

Koliko ste se u proteklih 16 dana uspjeli baviti Viktorijom Plzen? Koliko ste uspjeli pratiti što se događa u njihovim redovima?

- Nismo ih previše analizirali, više ćemo se time baviti u Zagrebu. Vidim da su oni, poput nas, dosta miksali na pripremama, ali veći dio njihove igre smo već analizirali. Znamo kako igraju, znamo im dobre i lošije strane, a do prve utakmice s njima je još ostalo 20-ak igrača, bit ćemo potpuno spremni.

Na pripremama se činilo kako Emir Dilaver već postaje jedan od vođa ove momčadi?

- Sigurno je od jedan od naših najvažnijih igrača, zajedno s Ademijem, Zagorcem i Livakovićem. To su naši stožerni igrači, među njima je prije bio i Budimir. On sve vidi iz zadnje linije, priča na terenu, a svojim igrama i ponašanjem je pokazao kako može biti lider Dinama. A što više takvih igrača u jednoj momčadi, onda bolje za trenera. Volim igrače koji vole preuzeti odgovornost, Dilaver spada u pojedince takve kategorije - završio je Bjelica.