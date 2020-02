Bjelica: Nisam gledao Atalantu jer više me zanima Dani Olmo

Dinamo je u četvrtak živio slatkim životom. Nenad Bjelica je svoju momčad nakon jutarnjeg treninga poveo u šetnju pogonima zagrebačke tvornice čokolade 'Kraš'. Uživalo se u Bajaderama, Životinjskim carstvima, Torticama... Palo je i pokoje pitanje. O Atalanti i psovanju sudaca npr.

Dinamo je talijansku momčad pomeo s maksimirskog travnjaka, a danas su Pašalić & com. vjerojatni četvrtfinalisti Lige prvaka nakon što su na San Siru u prvoj utakmici razbili Valenciju 4-1.

Je li Bjelica gledao novu pobjedu Atalante u Ligi prvaka?

- Nisam, gledao sam dvoboj Tottenhama i Leipziga, mislio sam da će igrati Dani Olmo, pa me ta utakmica više zanimala. Vidio sam rezultat, samo se još jednom vidjelo koliko je Atalanta dobra momčad i koliku vrijednost imaju naši rezultati protiv njih.

Vi ste Atalanti, uz Manchester City, nanijeli najteži poraz sezone?

- Sigurno da nam to godi, tu se radilo o početku sezone, mi smo se već bili zahuktali, a oni su tek kretali. Atalanta je rasla tijekom godine i hvatala pravu formu, tako su i prošle godine bili perfektni u drugom dijelu sezone.

Bjelica je kažnjen s mjesec dana zabrane vođenje momčadi zbog isključenja u Osijeku i zbog vrijeđanja suca Marija Zebeca nakon kraja utakmice u Gradskom vrtu koju je Dinamo izgubio 0-1. Kolo ranije i u Maksimiru je sirovo vrijeđao suca Darija Bela na utakmici Dinamo-Gorica 2-0.

Dinamo je uhvatio Atalantu na krivoj nozi, baš kao što su neki klubovi u posljednjih par utakmica vas uhvatili na 'krivoj nozi'?

- To su situacije koje se događaju u nogometu, već sam rekao kako nisam ponosan kako sam reagirao. Svi mi emotivno reagiramo kada se naljutimo, tako sam i ja. To je sada iza nas, i tih ćemo situacija i poraza izaći još jači. Moja kazna? Klub se već očitovao oko toga, žalit ćemo se vidjeti kako će to završiti, tu nemam više komentara - rekao je Bjelica.

