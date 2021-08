Čak tri poraza ubilježio je Osijek i pobijedio samo dvaput u osam sedam utakmica u kolovozu. Drugim porazom u nizu, onim protiv Dinama u Gradskom vrtu prošlu nedjelju (2-0), splasnuo je optimizam u svlačionici "bijelo-plavih".

- Očito još nismo dorasli takvim situacijama i još moramo raditi na tome da psihološki možemo podnijeti taj pritisak. Ako gledamo realno stanje, onda ni po čemu nismo konkurentni Dinamu, a stvorila se atmosfera kako smo im glavni protukandidat za titulu. Vjerojatno nas taj pritisak u određenim situacijama koči - rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica za Sportske novosti.

Nikad bolji start u prvih pet kola HNL-a Osijeka, a onda i uzastopni porazi za Bjelicu. To mu se nije događalo šest godina. Pa su se čuli i prvi zvižduci za njegova mandata iako je često znao govoriti da njegovim momčadima navijači ne zvižde.

- Otkako smo na vrhu, ne igramo nogomet kakav smo igrali dok smo bili treći-četvrti. Nismo opušteni na terenu, ne uživamo u igri kako bismo trebali, noge kao da ne reagiraju kako bi trebale reagirati i to jednostavno onda izgleda onako kako izgleda. Puno bolje smo igrali dok smo vijali vrh, a kada sjedneš na vrh onda je to druga vrsta pritiska s kojim se mi još ne možemo nositi. To je određeni proces odrastanja svih nas u klubu - rekao je.

Iznio je trener Osijeka i zanimljiv detalj oko penala s utakmice protiv Dinama koji je Dominik Livaković naposljetku obranio pri vodstvu gostiju 1-0.

- Kleinheisler je bio određen za šutiranje, ali on nam je u tom trenutku iskomunicirao kako se ne osjeća dobro. Vidio sam želju kod Pilja i uvijek moraš dati da puca penal igraču koji je uvjeren da ga može šutnuti. Bože moj, dogodilo se što se dogodilo. Miérez nije bio određen da šutira, promašio je zadnja četiri i zato je šansu dobio netko drugi.

Baš je Miérez i otkup njegova ugovora razlog zašto novih dolazaka u Osijek "99 posto" neće biti, ali moglo bi biti odlazaka, kaže trener Osijeka.