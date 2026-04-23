Bjelica o hrvatskom dijamantu: 'Treba li u prvih 11 na SP-u? Da!'

Nenad Bjelica gostovao je kod novinara Milana Stjelje u emisiji "Karijera u retrovizoru". Razgovarali su o brojim temama, a posebno su se dotakli sjajnog hrvatskog stopera Luke Vuškovića. U HSV-u igra fenomenalno ove sezone i rasprava više nije treba li ići na Svjetsko prvenstvo nego treba li igrati u prvih 11. Trenutačno ima problema s koljenom, ali bi uskoro sve trebalo sjesti na svoje mjesto.

- Mislim da je Luka imao dobrog učitelja u Ivanu Perišiću tijekom zajedničkih dana u Hajduku. Čuo sam da je dosta "pokupio" od njega, pogotovo u aspektu mentalne snage i fokusiranosti na rad i ciljeve koje želi postići. Imam saznanja da je potpuno fokusiran, 24 sata dnevno u nogometu, što se i vidi jer igra s nevjerojatnom lakoćom i stabilnošću u ligi poput Bundeslige. I na tome mu stvarno kapa do poda - rekao je Bjelica.

Zatim se osvrnuo na to treba li Vušković igrati u prvoj postavi na Mundijalu.

- Udarna momčad? Pa, mislim da da, zašto ne. Pa Lamine Yamal je u nježnim godinama nositelj španjolske reprezentacije, kod nas je i Joško Gvardiol vrlo rano zauzeo startersku poziciju. Danas se ta granica godina spustila i nije pitanje godina, već jednostavno "ili jesi, ili nisi". Ako je zdrav, u dobroj formi, fokusiran - rekao je Bjelica pa dodao:

- Ako izbornik Zlatko Dalić tako procijeni, a mislim da ga je testirao na američkoj turneji, gdje je sve izgledalo dobro, ne vidim ni jedan razlog zašto on ne bi mogao startati u prvih 11 Hrvatske na SP-u. Odgovorio je svim zahtjevima u jakim, teškim utakmicama i stoga, zašto ne.

Vuškovićeve brojke su sjajne, HSV prima "kao na traci" otkad ga nema u sastavu, a njegove sposobnosti za dati gol već su opjevane nekoliko puta. Nema sumnje da u njemu Hrvatska ima igrača za budućnost, a vjerojatno i za sadašnjost. Tandem Vušković - Gvardiol na stoperskim pozicijama zvuči fenomenalno, a moglo bi se ostvariti za manje od dva mjeseca.