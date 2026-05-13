Bjelica o prvoj ženskoj trenerici u ligama Petice: Ne vjerujem da bi to učinili da su bili predzadnji

Bivši trener Dinama Nenad Bjelica već skoro dvije godine je bez kluba nakon što je otišao iz zagrebačke momčadi. Prije odlaska u Dinamo, vodio je njemački klub Union Berlin kojeg danas vodi Marie-Louise Eta. Bjelica se u Union Berlinu nije dugo zadržao, ali komentirao je izbor tog kluba da je stave na mjesto trenerice prve momčadi.

Inače, Nijemica je bila asistentica hrvatskom treneru dok je on bio u Bundesligi. Eta je kada su je proglasili trenericom ispisala povijest postavši prva žena na klupi jednog kluba iz lige Petica.

- Union Berlin je specifičan klub koji je Marie-Louise postavio za moju pomoćnicu kada sam tamo radio. Ovo je sad bila jedna situacija u kojoj su četiri kola prije kraja trebali samo bod za opstanak. Tako da se lako bilo odlučiti za takvo nešto. Ne vjerujem da bi postavili jednu trenericu, ženu, u situaciji da su na predzadnjem mjestu na tablici. Dobro, oni su specifični i odlučili su se na to. Čestitam im na tome i na hrabrosti, a Maria-Louise, s kojom sam surađivao, je jedna kvalitetna trenerica s Uefa Pro licencom koja će sigurno naći svoj put, ali vjerujem u ženskom nogometu - izjavio je Bjelica u razgovoru za Klix.ba.

U razgovoru se osvrnuo i na nadolazeće Svjetsko prvenstvo koje počinje za manje od mjesec dana, 11. lipnja u Americi, Kanadi i Meksiku. Naglasio je kako bi za Hrvatsku ponovno osvajanje medalje bio uspjeh.

- Imamo jedan skup mladosti i iskustva koji dobro funkcionira i mislim da ćemo odigrati dobru ulogu na Svjetskom prvenstvu. Uspjeh bi opet bila medalja, naravno, ali uspjeh je i četvrtfinale. Vidjet ćemo koga ćemo dobiti nakon prolaska grupe u koji ne sumnjam i naravno protivnici koji nas mogu zapasti na tom putu prema četiri najbolje reprezentacije - zaključio je Bjelica.