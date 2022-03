Bjelica odgovorio kritičarima. Citirao američkog predsjednika

Od opće euforije i sve većeg optimizma da klub može do prvog naslova prvaka u povijesti do zvižduka s tribina i oštrih kritika. Sve to su u samo dva tjedna doživjeli igrači Osijeka.

Remijem Hajduka i Dinama u subotnjem derbiju otvorila se velika prilika Rijeci i Osijeku da preuzmu čelnu poziciju Prve HNL. No, na opće iznenađenje, i jedni i drugi su kiksali. Fenjeraš Hrvatski dragovoljac senzacionalno je pobijedio Rijeku 2-1, a dva sata kasnije Gorica je remizirala s Osijekom u Gradskom vrtu (0-0) i uzela mu vrijedne bodove u borbi za naslov prvaka.

Osijek je prije dva tjedna srušio Dinamo 1-0 i preuzeo prvo mjesto na tablici, ali nakon toga je optimizam bitno uvenuo. Bijeli-plavi su prvo osvojili tek bod protiv Lokomotive u prošlom kolu, sredinom prošlog tjedna ispali su od Rijeke iz polufinala Kupa, a sada nisu imali lijeka ni za Goricu. To je proizvelo val nezadovoljstva među navijačima koji su zvižducima ispratili svoje igrače.

I nije ih samo zasmetao novi kiks kojim su propustili preuzeti vrh ljestvice, već pristup momčadi. Navijači Bjelici prigovaraju zbog pomalo ziheraškog i obrambenog stila nogometa. Sve manjkavosti vidjele su se u nedjelju protiv Gorice. Glavne krivce za gubitak dva boda Bjelica je vidio u sucima po kojima je opleo nakon utakmice.

Mnogi su ga zbog toga kritizirali, a on im je odgovorio na Facebooku. Ne svojim riječima, već je citirao bivšeg američkog predsjednika Theodorea Roosevelta. Rijetko se oglašava u javnosti, ali sada je osjetio potrebu.

- Oni koji kritiziraju nisu bitni. Nije bitan čovjek koji ukazuje na to kako se onaj tko se bori spotakao ili gdje je onaj koji stvara mogao napraviti bolje. Zasluge pripadaju čovjeku koji je zapravo u areni, čije je lice umrljano prašinom i znojem i krvlju. Onome tko odvažno pokušava, koji griješi i iznova i iznova ne uspijeva; jer ništa nije postignuto bez pogrešaka i bez nedostataka - piše u statusu koji je objavio Bjelica.

- Onome tko se s velikim entuzijazmom i s velikom posvećenošću daje za vrijednu stvar. Onome tko na kraju doživi trijumf velikih dostignuća ili tko doživi neuspjeh u pokušajima da ostvari velike stvari. Njegovo mjesto nikad neće biti uz one bojažljive duše koje ne znaju ni za pobjedu ni za poraz - piše u objavi.

Do kraja prvenstva ostalo je još devet kola, a napetost ne jenjava. Četiri su kandidata za naslov, Dinamo je i dalje na čelu kolone, a nitko od njih nije uspio do punog plijena u 27. kolu. To samo pokazuje kakva paklena borba će nas čekati do samog kraja.

Osijek ne briljira u posljednje vrijeme, gubi bodove na 'malim' utakmicama i Nenad Bjelica mora nešto pod hitno napraviti ako njegova momčad želi do trofeja ove sezone. No, neće se samo njih pitati. Dinamo je i dalje glavni favorit za naslov, a iz sjene se tituli s pravom nadaju Hajduk i Rijeka.