Nakon teške pobjede nad Istrom Osijek se okreće utakmici protiv Slaven Belupa u utorak, također u Gradskom vrtu (16 sati), i može izbiti na vrh HNL-a barem na dva sata, dok utakmicu na Maksimiru ne završe Dinamo i Lokomotiva od 18.05. Trenutačno su "bijelo-plavi" i "modri" bodovno izjednačeni, a Dinamo ima 11 golova bolju gol-razliku.

Dok je trener Nenad Bjelica pred novinarima najavljivao utakmicu, svi treneri i zaposlenici Osijeka, uključujući i članove druge momčadi, čistili su glavni teren od snijega kako bi bio spreman za utakmicu.

- To pokazuje veliko zajedništvo da se utakmica sutra odigra. Imali smo regeneracijski trening poslije utakmice s Istrom, nekoliko igrača ima probleme pa do popodnevnog treninga nećemo znati jesu li spremni za utakmicu. Jurčević i Miérez imaju kartone, Ndockyt i Topčagić su ozlijeđeni, Grezda... Svi drugi su zdravi - rekao je Bjelica.

- Hoće li zaigrati Igor Silva? Prije ne nego da. Ne želimo ga forsirati. Na zadnjem treningu nije bio 100 posto, još osjeća mišić. Nećemo ništa riskirati s njim i nadamo se da bi mogao biti spreman za subotu - dodao je.

Svjestan je da se itekako upleo u borbu za naslov s bivšim klubom.

- U našim rukama i nogama je to odavno, kad smo došli na šest bodova zaostatka, jer igramo s tim protivnikom još dvaput. Zadnje kolo pokazalo je da je jako teško pobjeđivati, da je liga dosta ujednačena, da nominalno male momčadi više nisu tako male, da su sposobne iznenaditi bilo koju momčad u HNL-u. To daje draž i zanimljivost ligi. Mi gledamo samo sebe i pokušavamo osposobiti našu momčad u svakoj utakmici. Nekad nam to uspije, nekad manje, nekad više. Kolo je bilo jako zanimljivo, a za nas je najvažnije da smo mi pobijedili - rekao je Bjelica.

Istra je pala nakon penala Ramóna Miéreza iako je mogla barem do boda. Ivica Ivušić spašavao je domaće u subotu i Bjelica protiv "farmaceuta" želi vidjeti razinu više.

- Možemo puno toga poboljšati, ne samo obrambenu četvorku, nego i cijelu momčad. Nismo bili na nivou kao na nekim drugim utakmicama, kad nismo dozvoljavali protivniku da nam dođe do gola, a isto smo pobjeđivali 1-0 ili 2-0. Istra je bila vrlo konkretna i opasna i moramo se poboljšavati na razini cijele momčadi. I prema naprijed je falilo lucidnosti, ideja, lepršavosti. Očekivanja su velika, pritisak raste i površna je analiza apelirati na pristup igrača - rekao je Bjelica.

A onda je iskreno progovorio o tome što ga muči. Kaže, pročitao je komentare kako je problem u pristupu i to mu smeta.

- Ovi igrači ostvarili su u 15 utakmica što nijedna generacija u povijesti nije. Ovi rezultati su lijepi, ali ne možemo apelirati na pristup. Tko kaže da mali Pilj ne bi htio dati gol, ili Bohar, ili bilo tko? Mi smo, otkad sam ja tu osvojili 25 bodova više od jednog jako velikog hrvatskog kluba (Hajduk, op.a.). Što bi bilo da imamo manje, pitam se. Svaka čast dečkima, ja bih s njima na kraj svijeta! Imaju veliku podršku, imat će je do zadnjeg dana. Pokušavaju dati sve od sebe svaki put, ne uspijevaju. Nije to džuboks u koji ubaciš pet kuna pa dobiješ pjesmu koju želiš. Sad su izašle neke analize od mog dolaska, gdje mi imamo osam bodova više (od Dinama, op.a.). Imali smo i prije, samo što nismo imali jednak broj utakmica. Sad smo izjednačeni pa su to mediji prenijeli...

Kakva je situacija s Kleinheislerom koji više nije toliko standardan?

- U ritmu smo utakmica tri u tjednu, svi će dobivati šanse i minute. Laszlo je vrijedan igrač, u prve dvije utakmice drugi su dobivali prednost, sad će možda on iznijeti teret. Ono zaleđe je bilo dosta knap, nije imao sreće s nekim šutevima... Zadovoljan sam da je tu i vjerujem da će mu se otvoriti ako dobije prigodu - rekao je trener Osijeka.

Kako složiti napad bez Miéreza?

- Erceg nije klasična špica, ali poslužio nam je u nekim utakmicama na toj poziciji. Topčagića nema, nema ni lijevog beka. Moramo nešto iskombinirati. Vjerujem da ćemo odabrati dobitnu kombinaciju...

Slaven se nalazi na solidnom petom mjestu, bodovno izjednačen s Hajdukom, i s Tomislavom Stipićem na klupi ima glavu i rep.

- Slaven ima jasnu viziju i filozofiju igre. Ima jako kvalitetnog i temperamentnog trenera. Jako malo su mijenjali sustav 3-5-2 u nešto drugo. Prepoznatljiv stil igre, dosta mladih i iskusnih igrača, Božić, Krstanović, Paracki, Bačelić-Grgić, Goda, Bogojević, Lulić, Glavčić, i iskusni i mladi igrači. Trebat će biti na visokom nivou da bismo pobijedili protivnika. Poduzet ćemo sve da tri boda ostanu u Osijeku - kaže Bjelica.

Opet se potegnulo pitanje prijelaznog roka.

- Radimo na transferima, sigurno će ih još biti do 15. veljače. Vidjet ćemo što ćemo uspjeti realizirati, i ulazne i izlazne. O tom potom, trenutačno se ništa ne događa, ali vjerujem da će se nešto dogoditi.

I za kraj, pitanje o ambicijama za osvajanje naslova... Kolega ga nije stigao ni završiti, a Bjelica mu je upao u riječ.

- Fokusirani smo na Slaven Belupo, to nam je sad samo u glavi. Želimo prirediti zadovoljstvo navijačima pobjedom i malo boljom igrom nego u zadnjoj utakmici - zaključio je Neno.

Utakmicu sudi Šibenčanin Dario Kulušić, a prijenos je na kanalu Arena Sport 3, kao i kasnija utakmica Dinama i Lokomotive.

Prva HNL od 5. rujna

(dolazak Bjelice u Osijek)