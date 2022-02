Čestitao bih svojim igračima i našim navijačima koji su nas nosili do pobjede. Gledajući utakmicu devedeset i nešto minuta mislim da smo mi zasluženo pobijedili. U prvom poluvremenu smo mogli doći do prednosti, u drugom nije bilo nekih izrazitih šansi. Ovakav jedan spretan gol je na kraju nagrada za sve što smo uložili tijekom utakmice - rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica za Arenu Sport nakon pobjede nad Rijekom u žestokom derbiju pa dodao:

- Nikad se ne žalimo kad nam netko nedostaje, kada su nam nedostajali igrači zbog ozljede ili korone pokušali smo na teren poslati najbolji mogući sastav i vjerujem u svakog igrača koji je u našem kadru. Danas su ovi dečki koji su nastupili dali svoj maksimum i možemo biti zadovoljni.

Postavka igrača je bila takva da je Caktaš bio niže u sredini, Kleinheisler lijevo, a Fućak u vrhu napada.

- Laszlo je već u prošlom dijelu sezone odigrao nekoliko utakmica na lijevom krilu, Fućak je isto u Orijentu igrao jako puno na centralnoj špici. Mi smo ga koristili u pripremama i u prvim utakmicama na lijevom krilu, ali evo i danas su pokazali da se mogu adaptirati na takve pozicije. Kada u kadru imate igrača kao što je Mijo Caktaš, morate tu jedanaestoricu prilagoditi njemu. On je opasan u svakoj situaciji, može napraviti višak, opasan je iz drugog plana...

- Fokusiramo se na svaku sljedeću utakmicu, Rijeka nam je veliki suparnik za najviše pozicije. U ovom prvenstvu ostaviti Rijeku bez ijednog gola u tri utakmice... Nismo se ni mi baš nazabijali, zabili smo samo dva, ali bila su dovoljna za dvije pobjede. Možemo biti zadovoljni s defenzivnom igrom koja je Rijeku ostavila praktički na samo jednoj šansi iz prvog poluvremena. Jednu Rijeku koja uz Dinamo i Hajduk ima najbolju ofenzivnu kvalitetu u ligi.

Uskoro bi se trebao vratiti i Mierez.

- Očekujemo da bi Ramon mogao biti iduću utakmicu na raspolaganju. Isto tako, Jugović se već ozbiljno nameće u treninzima, tako da bi i on mogao biti na raspolaganju. Danas smo morali ostaviti dva, tri igrača izvan kadra jer imamo dovoljno kvalitetnih igrača i to nije lagano, ali bitno je u borbi za vrh imati širok kadar. Kada netko nedostaje da ga drugi može kvalitetno nadomjestiti.

Trener Rijeke Goran Tomić nije mogao biti zadovoljan ishodom. Imao je bod u džepu pa ga izgubio nesretnim autogolom.

- Osijek je zasluženo pobijedio, formacija koju smo izveli dovoljno govori. Htjeli smo ići na pobjedu i uzeti sva tri boda, ali nije to dobro izgledalo pogotovo u prvom poluvremenu što se tiče napadačkog dijela. Osijek je to jako dobro neutralizirao. U drugom smo bolje ušli i nekako smo utakmicu kontrolirali. Imali smo situacija kao i Osijek gdje smo mogli poentirati. Išlo je prema neriješenom rezultatu i onda, eto, jedan autogol je prelomio utakmicu.

Bjelica je izrotirao igrače, je li to iznenadilo Rijeku?

- Znali smo na koji način Osijek igra. S ovo formacijom smo htjeli ugroziti njihova vrata, ali kažem, nismo našli rješenja. Generalno nisam zadovoljan s napadačkim dijelom.

Za manje od mjesec dana Rijeka ponovno igra s Osijekom u Kupu.

- Prva sljedeća je Šibenik. Moramo se skoncentrirati da pobijedimo. Idemo korak po korak i kući se vratiti s tri boda.

Iker Pozo je stigao iz Manchester Cityja, ali doživio nevjerojatan peh. Teško se ozlijedio, a znajući ranije probleme Rijeke u obrani pitanje je bilo hoće li Riječani biti aktivni na tržištu do kraja prijelaznog roka.

- Zadovoljan sam, to je to, na igračima je da se nametnu. Igraju sigurno najbolji. Žao mi je tog igrača iz Manchestera, bio je to veliki peh. Ali takav je nogomet - zaključio je trener Rijeke.