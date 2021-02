Osijek nastavlja bitku s Dinamom za naslov prvaka, a u subotu na Gradski vrt od 15 sati stiže Hajduk. Jedina momčad koju bijelo-plavi ove sezone nisu pobijedili.

- Momčad je u najboljoj mogućoj atmosferi nakon tri pobjede, mora biti takva. Zadovoljan sam sa svim što smo ostvarili u ove tri utakmice. Tri pobjede protiv dobrih protivnika, bez primljenog gola - rekao je trener Nenad Bjelica pa otkrio zdravstveni karton:

- Imamo nekih problemčića, ali i dovoljno igrača koji mogu odgovoriti na izazov. Vidjet ćemo nakon zadnjeg treninga još tko može, pogotovo se odnosi to na Igora Silvu (kvadriceps) i Marija Jurčevića (zadnja loža). Oni su upitni, Erceg je kažnjen, Ndockyt i Grezda još nisu u konkurenciji za nastup.

Hajduk nije u bajnoj formi, a u prvom dijelu prvenstva pobijedio je u Osijeku. Na Poljudu je u drami završilo remijem nakon Ivušićeve obrane penala.

- Tradicije su tu da se ruše. Mi smo već neke srušili ili izjednačili, ali Hajduk je Hajduk. I kad je najbolji, i kad nije u najboljem stanju, velik je klub i poštujemo ga. I momčad i trenera. Ima kvalitetne igrače, ali mislim da ćemo uspjeti pronaći snagu i izaći kao pobjednici iz tog izazova - kaže Bjelica pa nastavlja o Splićanima i treneru Paolu Tramezzaniju:

- Dosta su različito izgledale njihove utakmice. Imali su faze kad su bili goropadni pa se povukli i imali dosta problema. Ne možemo znati hoće li igrati s visokim presingom ili se braniti u defenzivnom bloku. Znam inače trenera Tramezzanija, imao sam priliku pričati s njim dok sam bio trener Spezije, bio je u našem kampu i gledao treninge. Ugodan čovjek i dobar trener, rezultati govore o njemu.

Komentirao je i odličnu formu Petra Bočkaja.

- Pero je upotrebljiv kad je fit na svakoj poziciji, a možda i na golmanu. Kad se njegova kilaža dovede pod kontrolu i kad je pod treninzima, a tako je zadnjih mjesec i pol dana, onda je malo igrača u Hrvatskoj koji mogu biti na njegovom nivou. Jako nam je važan igrač i drago mi je. Jesenas je imao promjenjivu formu, a mislim da u idućim utakmicama možemo vidjeti najboljeg Peru Bočkaja - rekao je Bjelica i dodao:

- Imali smo iskrene, ne neugodne razgovore. I kad kritiziramo, nije da kritiziramo nego da pomognemo. Pero je shvatio da mu želimo dobro, radi na sebi, skinuo je par kila, hrani se i živi sportski. Nema nikakvih problema što se njega tiče i nadam se da će tako i nastaviti. On je jednostavan dečko, nekompliciran, ali ima nekog vraga u sebi koji ga izbaci iz tračnica. Mora to držati pod kontrolom, ali nekad tog vraga pretvori i u pozitivnu energiju na momčad i teren. Nije on prvi u karijeri kojeg imam takvog. Malo bič, malo mrkva, tako je s Perom. Postoje igrači koje stalno možeš bičem, neke stalno s mrkvom, a neke bič-mrkva, on je od tih, haha.

Osvrnuo se i na prijelazni rok koji je u Osijeku bio dosta aktivan. A nakon presice predstavljen je još jedan novi igrač, defenzivac LASK-a Jevgen Čeberko (23) koji dolazi na posudbu do ljeta 2022.

- Spomenuo bih da smo uložili nula eura u igrače koje smo doveli ovaj prijelazni rok, nije plaćena odšteta. Naravno, njihovi ugovori koštaju. Otišli su Majstorović i Grgić, došli Brlek i Miloš, a Topčagić je od ranije bio planiran. Postoji mogućnost da neki odu, drugi dođu pa bi se budžet izjednačio. Ponašamo se racionalno, nema potrebe biti rastrošan. Ne mora značiti da će ti igrač vratiti na terenu ako si za njega dao milijune, nekad i jeftin igrač može riješiti utakmicu. Moram pohvaliti i Brleka i Miloša za igre, a doveli smo ih za nulu. Dolazi predsjednik na utakmicu sutra, a imamo vremena još do idućeg ponedjeljka. Jako smo blizu dovođenja nekih igrača, u to ćete se uvjeriti uskoro.

Situacija nije dobra s jednim zimskim pojačanjem Mihretom Topčagićem.

- Nažalost, magnetska rezonancija je pokazala ozljedu diska kakvu sam i ja imao. Vidjet ćemo s liječnicima treba li operacija ili ga konzervativno oporavljati. Ako bude operacija, neće ga biti dva mjeseca sigurno, a ako bude konzervativno, onda ćemo vidjeti. Odradio je 15 dana treninga vrhunski i presjeklo ga je na jednom treningu. Uvijek bi ga petkom steglo u leđima i nije bio spreman nastupiti. Slika nije najbolja.

Vraća se Ramón Miérez nakon odrađene suspenzije.

- Od Istre do Belupa promijenili smo pet igrača u prvoj postavi, i sutra mogu biti tri, četiri promjene. Baza momčadi ostat će ista, dobra je atmosfera, osjećamo euforiju navijača i očekujemo dobru utakmicu i pobjedu.

Osijek ima 19 bodova više od Hajduka, ali Bjelica kaže da se neće zavarati pozicijom Splićana na ljestvici (peti).

- Pozicija na tablici ništa ne znači u utakmici Osijeka i Hajduka, to su dvije vrhunske momčadi. Ne zanima nas previše to i nećemo pobijediti zbog ljestvice. Trebat će nam puno trke, zalaganja, agresivnosti, ambicije... A tablicu ćemo gledati poslije utakmice. Ne zamara nas to i fokusirani smo na to da pobijedimo takvog protivnika.

Najavljuje se sunčano vrijeme, derbi bi sigurno privukao mase na stadion... Ali epidemiološke mjere to ne dozvoljavaju.

- Mi smo vjerojatno jedna od momčadi, uz Hajduk i Rijeku, koji su najviše oštećeni što nema navijača na tribinama. Kad se oni vrate, vjerujem da će Osijek biti još moćniji i biti nam vjetar u leđa. Ali i sad osjećamo euforiju u gradu i nadamo se da ćemo do kraja ispuniti sva njihova očekivanja - zaključio je Bjelica.