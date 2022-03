Bjelica poludio na suca, on ga isključio: 'Sram te bilo! Netko te poslao. Pa znam gdje radiš...'

Ljutito je šetao uz svoj trenerski prostor pa svako malo se bunio na sudačku odluku. Kako je utakmica odmicala, bio je sve bijesniji i nervozniji. Nakon utakmice je rekao:

- Iskreno, nisam presretan sa suđenjem današnjeg suca, nisam presretan s tri minute nadoknade. Imate šest zamjena, dva ulaska doktora. Nekako mi se čini mi da kriterij malo posustaje. Ali dobro. Borit ćemo se protiv svega, probat ćemo dati sve od sebe u sljedećim utakmicama. Na to ne možemo utjecati jer smo preslabi da bi utjecali na to, ali kažem, nisam presretan današnjim kriterijem - kazao je Nenad Bjelica nakon remija Osijeka i Gorice (0-0).

Njegova momčad prosula je nova dva vrijedna boda u borbi za naslov prvaka te tako propustila priliku da se vrati na vrh Prve HNL. Osječani nisu briljirali u prvom poluvremenu, u drugom su podignuli razinu igre te imali nekoliko šansi. No, Bjelica je kao glavne krivce za novi kiks označio - suce.

Kada voda nije išla na Osijekov mlin, pred kraj utakmice Bjelica je izgubio živce pa uletio u teren kako bi istjerao neku svoju pravdu. Ušao je u raspravu s glavnim sucem Antom Čuljkom zbog čega ga je on isključio. Sada smo i doznali što mu je sve rekao trener Osijeka.

- Nakon završetka utakmice na terenu za igru prigovara glavnom sucu utakmice, nakon ranije pokazane opomene te govori: 'Sram te bilo, znam gdje radiš, netko te poslao, ti si iz Zagreba, radiš u ZNS - u, netko te sigurno poslao' - stoji u službenom zapisniku utakmice kojeg potpisuju sudac Ante Čuljak i delegat.

Osim njega, opomene su dobili Nino Bule i Laszlo Kleinheisler koji su zaradili žuti karton. No, Bjelica bi zbog ovoga mogao dočekati još težu kaznu. Svađe sa sucima, žute minute i bijesni ulasci na teren nisu mu strani pojam.

Inače, dan nakon utakmice Nenad Bjelica je poslao poruku svojim kritičarima citiravši bivšeg američkog predsjednika Theodorea Roosevelta.

- Oni koji kritiziraju nisu bitni. Nije bitan čovjek koji ukazuje na to kako se onaj tko se bori spotakao ili gdje je onaj koji stvara mogao napraviti bolje. Zasluge pripadaju čovjeku koji je zapravo u areni, čije je lice umrljano prašinom i znojem i krvlju. Onome tko odvažno pokušava, koji griješi i iznova i iznova ne uspijeva; jer ništa nije postignuto bez pogrešaka i bez nedostataka - piše u statusu koji je objavio Bjelica.

- Onome tko se s velikim entuzijazmom i s velikom posvećenošću daje za vrijednu stvar. Onome tko na kraju doživi trijumf velikih dostignuća ili tko doživi neuspjeh u pokušajima da ostvari velike stvari. Njegovo mjesto nikad neće biti uz one bojažljive duše koje ne znaju ni za pobjedu ni za poraz - piše u objavi.

Do kraja prvenstva ostalo je još devet kola, a napetost ne jenjava. Četiri su kandidata za naslov, Dinamo je i dalje na čelu kolone, a nitko od njih nije uspio do punog plijena u 27. kolu. To samo pokazuje kakva paklena borba će nas čekati do samog kraja.