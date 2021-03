Osijek i Lokomotiva u petak u Gradskom vrtu (18:00) otvaraju 26. kolo HNL-a. Osječani su i dalje najbolji domaćini u prvenstvu, s jednim porazom, a bodovi protiv fenjeraši, to ne treba ni reći, više su od imperativa.

- Raspoloženje u momčadi je nakon utakmice u Šibeniku najbolje moguće. Lijepo je pobijediti u gostima kvalitetnog protivnika s tom razlikom. Već dan nakon nje smo krenuli s pripremama, odmorili smo ekipu regenerirali je i spremno dočekujemo utakmicu. Imamo malih problema. Jugović, Lončar i Škorić su zaprimili neke udarce ili obnovili ozljede koje su imali - najavio je Nenad Bjelica sutrašnju utakmicu.

Međutim, odmah je na red došla posve druga tema zvana Dinamo i sada bivši trener Zoran Mamić kojemu je Vrhovni sud u većem dijelu potvrdio nepravomoćnu osuđujuću presudu. Na prvo - i jedino - pitanje Osijekov glasnogovornik poželio je odgovoriti umjesto Bjelice, no...

- Pusti, neka slobodno pitaju, sve je u redu. No, nemam komentara stvarno na to, ne bih to komentirao. Ne znam kako će to utjecati na Dinamo - ostao je zavezan Mamićev prethodnik u Dinamu.

Pohvalio je zato svog kolegu Samira Toplaka i novi angažman u Lokomotivi.

- Treba čestitati Toplaku na novom poslu. Kapacitiran je da izvuče Lokomotivu, ali mi imamo svoju računicu i želimo tri boda s kojima bismo ostali u borbi za sami vrh. Vjerujem da ćemo sutra na terenu pokazati da smo bolji od njih. Teško je procijeniti u kojem će sustavu zaigrati Lokomotiva i dok ne vidimo njihovih prvih 11, ne možemo znati kako će igrati. No, ne mislim da će utakmicu dobiti sustav, već energija koju ćemo uložiti na terenu - rekao je Bjelica i završio:

- Pogodili smo s igračima koje smo doveli, ali moram priznati da je meni olakšan posao dovođenja igrača jer imam odličnu komunikaciju s predsjednikom. Nitko mi se ne petlja u posao i imam slobodu u odabiru pa je šansa da pogriješim u odabiru igrača mala.