Bjelica: U HNL se neću vratiti još nekoliko godina. Želim u Italiju

Hrvatski trener Nenad Bjelica (53) jedan je od kandidata za izborničku klupu Poljske. Užarenu klupu, koju je Michał Probierz napustio poslije sukoba s najvećom zvijezdom Robertom Lewandowskim.

Bjelica je slobodan na tržištu još od kraja prošle godine kada je dobio otkaz u Dinamu i od tada je bez angažmana. No, to će se ubrzo promijeniti jer je u potrazi za poslom i on sam ističe gdje bi volio nastaviti karijeru.

- Trenutno sam slobodan i htio bih se vratiti trenirati u Italiju, ali vidjet ćemo što će se dogoditi i hoće li stići kakve ponude iz Italije za mene. U Speziji sam održavao divan odnos s navijačima i mogu reći da je u mojoj karijeri vođenje Spezije bilo jedno od najzadovoljavajućih iskustava - rekao je Bjelica u razgovoru za talijanski portal Calcio Spezia.

- Od tada sam trenirao mnoge momčadi u mnogim različitim zemljama koje su također igrale u Ligi prvaka, ali sjećanje koje imam na Speziju, na grad La Speziju i na navijače Aquilea je neizbrisivo. Čim se vratim u Speziju na odmor, osjećam se kao da se vraćam kući - dodao je hrvatski stručnjak.

Povratak u HNL za sada nije opcija.

- Volio bih se vratiti trenerskom poslu u Italiji, ali i reprezentativni posao mi odgovara. Ne vidim se u Hrvatskoj u bliskoj budućnosti, ali ostavljam otvorena vrata za povratak kući za nekoliko godina. Osobno bih volio ponovno trenirati u Italiji ili Španjolskoj, ali i druge opcije bi mi odgovarale - rekao je Bjelica.

Dinamo je napustio u prosincu 2024. godine poslije svega tri mjeseca na klupi. U drugom mandatu na trenerskoj poziciji zagrebačke momčadi ostvario je učinak od pet pobjeda, šest remija i četiri poraza u 15 utakmica.

U karijeri je vodio i Union Berlin, Trabzonspor, Osijek, Lech, Speziju i Austriju Beč.