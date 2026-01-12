FOTO Vinicius je imao hat-trick i prije nego što je sezona počela

Kad Vinícius Júnior odmara, to je daleko od mirnog. Zabavljao se s poznatim latino influencericama dok mu novi ugovor s Realom visi u zraku
Vinícius Júnior jedna je od najvećih zvijezda brazilskog nogometa koja rado posjećuje domovinu, a i ima s kim biti. Njegov ljetni odmor u Riju bio je daleko od mirnog, ispunjen raskošnim zabavama i druženjima koja privlače pažnju javnosti.
Vinícius Júnior jedna je od najvećih zvijezda brazilskog nogometa koja rado posjećuje domovinu, a i ima s kim biti. Njegov ljetni odmor u Riju bio je daleko od mirnog, ispunjen raskošnim zabavama i druženjima koja privlače pažnju javnosti.
Vinícius Júnior jedna je od najvećih zvijezda brazilskog nogometa koja rado posjećuje domovinu, a i ima s kim biti. Njegov ljetni odmor u Riju bio je daleko od mirnog, ispunjen raskošnim zabavama i druženjima koja privlače pažnju javnosti.
Vidjeli su ga na plaži u Riju u opuštenom izdanju, okružen s nekoliko poznatih influencerica, a najviše pažnje privukla je upravo Dania Méndez, koja je i objavila zajedničke fotografije na svom profilu na Instagramu.
Dania Méndez etablirana je meksička televizijska ličnost, model i poduzetnica s karijerom koja izaziva divljenje. Slavu je stekla sudjelovanjem u šestoj sezoni kontroverznog, ali iznimno popularnog MTV-jevog reality showa "Acapulco Shore", gdje je karizmom i direktnim stavom brzo osvojila publiku diljem Latinske Amerike.
Njezina popularnost nije ostala ograničena samo na taj format. Kasnije je sudjelovala i u drugim uspješnim reality projektima poput "La casa de los famosos" (Kuća slavnih) i "The 50", čime je dodatno učvrstila svoj status medijske zvijezde. S više od četiri milijuna pratitelja na Instagramu, Méndez je postala jedna od najutjecajnijih osoba u regiji.
Njezin profil nije samo platforma za objavljivanje atraktivnih fotografija, već i moćan marketinški alat. Surađivala je s velikim brendovima poput Fashion Nove i Bang Energyja, pokazujući izniman poslovni duh. Osim manekenstva i televizije, okušala se i kao voditeljica te je poznata po svom angažmanu u društvenim i ekološkim projektima.
Njezin talent prepoznat je i u plesnom svijetu, gdje je osvojila drugo mjesto u popularnom showu "Ples sa zvijezdama", prikupivši nevjerojatnih šest milijuna glasova publike. Upravo zbog njezina visokog profila, druženje s Viníciusom dobilo je na težini.
Na spomenutim fotografijama, Dania pozira s nogometašem te influencericama Victorijom Ruiz i Catherine Bascoy. Djevojke su čak nosile i majice s natpisom "Baila Vini Jr", što je dodatno potaknulo interes medija i potvrdilo da je nogometašev odmor sve samo ne privatan.
Druga influencerica koja je plijenila poglede u društvu nogometaša bila je Catherine Bascoy, brazilska lifestyle influencerica, poduzetnica i digitalna kreatorica čiji utjecaj daleko nadilazi samo atraktivne fotografije.
Bascoy promovira sadržaj usmjeren na osobni rast i autentičnost. Na svojim platformama, prvenstveno Instagramu i TikToku, izgradila je zajednicu kojoj nudi siguran prostor za emotivna razmišljanja, savjete o mentalnom i fizičkom zdravlju te inspirativne prizore sa svojih brojnih putovanja.
Njezin poduzetnički duh očituje se kroz osnivanje i vođenje brenda Bascoy Trend, platforme za prodaju luksuzne rabljene mode. Ovim projektom aktivno promiče održivost i svjesnu potrošnju, postavljajući se kao predvodnica pozitivnih promjena u modnoj industriji.
Strastveno posvećena pomaganju ženama da ponovno otkriju svoju unutarnju snagu, Bascoy je postala uzor mnogima. Njezin značaj prepoznali su i veliki brendovi, pa je tako još u siječnju 2018. postala ambasadorica za Nike, surađujući s jednim od najvećih svjetskih sportskih giganata.
Njezina statistika na društvenim mrežama je impresivna – rangirana je u 16 posto najutjecajnijih kreatora na TikToku u Brazilu, dok se na Instagramu, posebno u kategoriji mode i stila, nalazi u samom vrhu, ne samo u Brazilu već i na globalnoj razini.
Prisustvo tako uspješne i svestrane osobe poput Catherine Bascoy u Viníciusovom društvu pokazuje da njegov odmor nije samo parada ljepote, već i susret s moćnim i ambicioznim ženama koje oblikuju suvremenu digitalnu scenu.
Treća osoba koja je zaokupila pažnju javnosti je Victoria Ruiz, svestrana venezuelanska umjetnica i influencerica čiji rad spaja visoku umjetnost s digitalnim svijetom.
Diplomirala je na prestižnom fakultetu Central Saint Martins 2022. godine i brzo se etablirala kao multidisciplinarna umjetnica čiji se izričaj proteže kroz fotografiju, skulpturalnu odjeću i performanse uživo.
Njezin rad duboko je ukorijenjen u istraživanju identiteta, kulturnog otpora, duhovnosti te složenog odnosa između čovjeka i prirode, često crpeći inspiraciju iz afro-dijasporičke duhovnosti i svog latinoameričkog nasljeđa.
Iako je priznata u umjetničkim krugovima, s nagradama poput Numéro+ Switzerland First Photography Contest i izložbama u Riju de Janeiru, Milanu i Amsterdamu, Ruiz je istovremeno izgradila i značajnu prisutnost na društvenim mrežama, posebice na TikToku.
Tamo dijeli sadržaj vezan uz modu, ljepotu, putovanja i popularne "spremi se sa mnom" (GRWM) videe, spajajući tako svoju umjetničku osjetljivost s popularnom kulturom.
Kroz svoje serije, poput "Para Tú Altar: Las Fuerzas Divinas de la Naturaleza", odaje počast duhovnim tradicijama i istražuje vezu između čovječanstva i prirode.
Njezina pojava u Viníciusovom društvu dodatno naglašava da nogometaševa pratnja nisu samo influencerice, već i duboko kreativne i intelektualno angažirane žene koje ostavljaju trag na međunarodnoj sceni.
Vrhunac Viniciusova odmora bila je proslava 25. rođendana, za koju je organizirao vlastiti tematski park pod nazivom "Vini World".
Dvodnevna zabava u ekskluzivnoj četvrti Vargem Pequena uključivala je zabavne vožnje, nastupe samba plesača i DJ-eva, a kao poseban gost nastupio je američki reper Travis Scott.
Centralni dio scenografije bila je golema bista Viníciusove glave, inspirirana Scottovim albumom "Astroworld". Među gostima su bili i suigrači Éder Militão i Eduardo Camavinga.
Dok se Vinícius zabavlja, njegova profesionalna budućnost je pod upitnikom. Pregovori o produljenju ugovora s Real Madridom su na čekanju, navodno jer Brazilac traži status najplaćenijeg igrača, što remeti klupsku strukturu plaća.
Dolaskom Kyliana Mbappéa, Vini je pao u drugi plan, a mediji navode da je saudijski Al Ahli spreman ponuditi rekordnih 350 milijuna eura za njegov transfer.
Iako je prošle sezone upisao solidna 22 gola i 19 asistencija, čini se da je njegova era u Madridu na prekretnici, a raskošni odmor samo dodatno podgrijava nagađanja o mogućem odlasku.
