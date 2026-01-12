Obavijesti

Galerija

Komentari 19
TAKO ŽIVI ZVIJEZDA REALA

FOTO Vinicius je imao hat-trick i prije nego što je sezona počela

Kad Vinícius Júnior odmara, to je daleko od mirnog. Zabavljao se s poznatim latino influencericama dok mu novi ugovor s Realom visi u zraku
FOTO Vinicius je imao hat-trick i prije nego što je sezona počela
Vinícius Júnior jedna je od najvećih zvijezda brazilskog nogometa koja rado posjećuje domovinu, a i ima s kim biti. Njegov ljetni odmor u Riju bio je daleko od mirnog, ispunjen raskošnim zabavama i druženjima koja privlače pažnju javnosti. | Foto: Instagram
1/122
Vinícius Júnior jedna je od najvećih zvijezda brazilskog nogometa koja rado posjećuje domovinu, a i ima s kim biti. Njegov ljetni odmor u Riju bio je daleko od mirnog, ispunjen raskošnim zabavama i druženjima koja privlače pažnju javnosti. | Foto: Instagram
Komentari 19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026