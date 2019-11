Skauti velikana stigli u Zagreb: Bjelica sprema jednu promjenu

ŠTO KAŽE ETTO?

Ukrajinci muče muku s ozljedama, Konopljanka i Solomon nisu ni doputovali s momčadi. Nažalost po Dinamo, doputovao je Taison, Brazilac koji je alfa i omega momčadi. U utakmicama protiv Manchester Cityja, Atalante pa i našeg Dinama sve je kretalo od Taisona. A bivši Dinamov Brazilac Etto stručnjak je za brazilske igrače u Europi, sve prati, veliki broj njih pratio je dok su još bili djeca u Brazilu.

- Taison je klasa, sjećam ga se još iz Brazila dok je igrao za Intrenacional. Odličan igrač, ali imam dojam da nema u Šahtaru s kim igrati. S loptom je sjajan, napravit će pravi potez, izbaciti protivničkog igrača, ali onda nastane problem jer nema kome dodati, smatra Etto, legendarni Dinamov Brazilac, koji je za “modre” igrao protiv Šahtara.

Te 2008., kad su Etto, Mandžukić, Badelj, Bišćan i društvo igrali u 3. pretkolu Lige prvaka protiv Šahtara, za Ukrajince su igrali Willian, Brandao, Jadson, Fernandinho... Danas su od Brazilaca Taison, Marlos, Ismaily, Alan Patrick, Tete, Dentinho...

- Ma onaj Šahtar iz 2008. je 1000 puta bolji od ovog. Da, 1000 puta bolji. To je neusporedivo. U ovom Šahtaru je Taison glavni, on je vođa te momčadi i o njemu ovisi kako će igrati Šahtar. Svaka lopta ide njemu, on je pokretač svega, trebalo bi na njega pripaziti, ali ne mislim da sad treba biti uz njega svih 90 minuta, da bi netko morao odigrati flastera ili slično. Taison je vrhunski igrač i u slučaju da ga netko striktno pazi, on će uvijek naći riješenja - smatra Etto.