Strahonja: Pa VAR ima pravo provjeriti propušteni incident!

Sve oči bile su uprte u Felixa Brycha i njegovu sudačku ekipu krajem prvog i drugog dijela utakmice Dinama i Šahtara u četvrtom kolu Lige prvaka jer dogodilo se nekoliko spornih situacija.

Bruno Petković u 42. minuti pobjegao je obrani Ukrajinaca i ušao u šesnaesterac Šahtara, gdje je pao nakon kontakta s lijevim bekom Šahtara Ismailyjem.

Skočio je cijeli stadion na noge, pogotovo Nenad Bjelica, svi su tražili penal, ali Brych je odmahnuo rukom. Nakon tihe provjere ekipe za VAR ta je odluka i potvrđena.

- Ako je Petković dobio po nogama, onda je to penal, ali na snimci se čini da nije, dok kontakt rukom nije bio intenziteta za penal - rekao je Marijo Strahonja, sudački ekspert HRT-a.

Kolosalna žrtva cijele situacije postao je Nikola Moro koji je izgubio živce i na centru napravio bespotrebno oštar faul za žuti karton.

Do kraja prvog dijela još su jednom domaći igrači tražili penal zbog starta na Arijanu Ademiju, koji je u 45. minuti završio u sendviču između dvojice igrača Šahtara, no ni tad se njemački sudac nije oglasio.

- Definitivno su mu zakačili nogu kad si je gurnuo loptu u for. Bi li je stigao, nije ni važno, ali ovdje je definitivno bilo elemenata za penal. Nije bila očigledna pogreška, koju bi VAR naknadno ispravljao, ali da je Brych ovdje dosudio penal za Dinamo, ne bi pogriješio - rekao je Strahonja, koji je analizirao i druge sporne situacije:

- Dilaverov je žuti karton bio čist, bio je to nespretan start, a Ademi je vjerojatno dobio malo po glavi ili vratu kad se bunio, ali nije to bilo za isključenje, niti situacija za koju se aktivira VAR - analizirao je Strahonja.

A prava hajka na suca bila je u 97. minuti nakon što je, na prvu, Marko Gjira skrivio penal od kojeg nakon provjere VAR-a nije bilo ništa, ali je naknadnim pregledom snimke utvrđeno da je Kevin Theophile-Catherine udario laktom u glavu golmana Andrija Pjatova.

- Ako ne žele gledati to, što će nam taj VAR! To je obično s... Što se mene tiče, ne treba ga ni biti. Stalno neka interpretacija - je li bio, nije bio kontakt. To je postao cirkus u Engleskoj i Italiji, već se velika većina trenera buni - grmio je Bjelica u studiju HRT-a.

- Zašto mi imamo VAR? On mora gledati situaciju na Taisonu, zašto gleda nešto drugo, zašto gleda start na Pjatovu koji je, doduše, za penal? Cirkus i skandalozno. Tako će biti i u Hrvatskoj i u Ligi prvaka - dodao je Bjelica, a Strahonja mu je kontrirao:

- Po trenutačnim pravilima, VAR ima pravo čekirati i propušteni incident i sudac je ispravno postupio.

