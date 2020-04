Bjelica za AS: Nije baš logično da više nisam trener Dinama...

Donedavni trener Dinama Nenad Bjelica rekao je u razgovoru za španjolske novine AS kako želi trenirati neki klub u Italiji, Njemačkoj ili Španjolskoj.

Bjelica je prije deset dana otišao iz Dinama, s kojim se nalazio na prvom mjestu prvenstvene ljestvice do izbijanja krize s koronavirusom, te s kojim je ispao u četvrtfinalu kupa. Zauzeo je posljednje mjesto u skupini Lige prvaka, premda je do posljednjeg kola imao izglede za prolaz.

- Postigli smo sporazum o raskidu ugovora. Klub je, bez konzultacije s momčadi, dao ultimatum vezan za smanjenje plaća. Odbili smo smanjenje za toliki iznos - ispričao je 49-godišnji Bjelica.

Lani je pod njegovim vodstvom Dinamo došao do osmine finala Europske lige, gdje je izgubio u produžetku od Benfice, čime su 'modri' nakon 49 godina dočekali proljeće u Europi. Osvojio je dva prvenstva i jedan hrvatski kup. Na klupi Dinama proveo je 101 utakmicu i upisao 73 pobjede, 15 remija i 13 poraza.

- Nije logično što više nisam trener, jer smo postigli stvari koje se ondje nisu dogodile 50 godina. Ali vidio sam i gore stvari u nogometu. Vrijeme će reći tko je bio u pravu. Dao sam sve od sebe, nastojao poboljšati ekipu i individualno igrače. Imali smo dvije povijesne sezone - izjavio je Bjelica.

Ranije je bio trener poljskog Lecha iz Poznana, talijanske Spezije i Austrije Beč.

- Namjera mi je biti trener u nekoj od najjačih liga svijeta. Vjerujem da nakon 13 godina i 470 utakmica dolazi trenutak za to. Govorim španjolski, talijanski, njemački, engleski i poljski jezik, uz hrvatski. To mi otvara mnoga vrata - rekao je.

Foto: Milan Šabić/PIXSELL

- Kada sam vodio Dinamo, dolazile su mi ponude iz zemalja poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Kine. No ne motivira me novac. Želim pokazati svoju vrijednost u nekoj ligi prve razine, poput Italije, Njemačke ili Španjolske - dodao je.

Bjelica je tijekom igračke karijere nosio dres španjolskih prvoligaša Albacetea, Betisa i Las Palmasa.

- Moja najljepša sjećanja su iz Seville, ondje se rodio jedan od mojih sinova. Bih li volio trenirati Betis? Ima odlične navijače i grad (Sevilla) gdje se može pokazati trenerska sposobnost - izjavio je Bjelica.

U Dinamu je trenirao 21-godišnjeg Danija Olma, koji je debitirao za Španjolsku pa u siječnju otišao u njemački RB Lepzig.

- Olmo je možda najbolji igrač kojeg sam trenirao. U dvije godine se nevjerojatno razvio. On je sjajan mladić i odlična osoba. Nedavno sam pronašao jedne novine iz ožujka 2019. gdje je bio jedan moj intervju u kojem sam rekao kako će on debitirati za A reprezentaciju. To se i dogodilo. Dani je rođeni pobjednik - ispričao je Bjelica.

Foto: DPA, Luka Stanzl/PIXSELL

- Iskreno, nisam očekivao da će otići u Njemačku, no to je bila njegova odluka. U Španjolskoj ili Italiji bi njegov talent još više došao do izražaja, ali sigurno će se istaknuti i u Bundesligi. Pronaći će svoje mjesto gdje god to bilo jer on zna što želi u životu te se bori da bi to postigao - dodao je.

Pitali su ga i o Luki Modriću i Ivanu Rakitiću, koji imaju ugovore do 30. lipnja 2021. godine s Real Madridom i Barcelonom.

- Modrić je nedavno dobio Zlatnu loptu i nastavlja igrati na dobroj razini. Ne bi trebao ići iz Reala. Rakitić je mlađi, no i za njega mislim isto. Možda ne toliko ove godine, no uvijek je bio jako važan Barceloni. Vjerojatno je zaslužio ondje bolji tretman. Ponekad dođe trener koji ne računa na tebe, a to je potrebno prihvatiti i tražiti mjesto gdje se može igrati više - zaključio je.

Rekao je i kako s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Davorom Šukerom, koji je nekoć igrao za Sevillu i Real Madrid, ima jako dobar i prijateljski odnos.