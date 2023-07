Bjelica: Zadnje jutro sam izbacio agenta koji je reketario klub, to popodne dobio otkaz. Evo istine

Još malo i diljem Europe počet će nacionalne lige. HNL je već krenuo, kao i kvalifikacije za europska natjecanja, a Nenad Bjelica čeka početak turske SüperLig. Njegov Trabzonspor imat će pune ruke posla ugroziti momčadi poput Fenerbahčea, Bešiktaša ili Galatasaraya, no Bjelica je čovjek koji voli izazove i već je nebrojeno puta pokazao da se s njima zna nositi.

Hrvatski stručnjak gostovao je u emisiji "Sport nedjeljom" urednika i novinara Ante Breke, a dečki su se u emisiji dotaknuli bitnih tema. Pretežito onih dok je Bjelica bio trener Dinama pa zatim i Osijeka.

Bjelica je veliki emotivac. Kako emotivci prolaze u okruženju kao u Turskoj?

- Vrlo dobro, da budem iskren. Ne osjećam pritisak u Turskoj kao u Hrvatskoj jer ništa ne razumijem, haha. Najteže mi je bilo u Osijeku jer je to moj grad, moj klub i drugačije je nego u Dinamu. OK, i u Dinamu je pritisak, ja sam htio napraviti rezultat i u određenoj mjeri sam uspio. Ali Osijek je za mene bila drugačija priča. Drugačije sam to doživljavao.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Kako se potući s Fenerbahčeom, Bešiktašem i Galatasarayem?

- A teško, cilj nam je sada smanjiti budžet plaća igrača. Ali nećemo se dati. Kako je bilo u Dinamu? Sjećam se da je Dinamo, dok sam ja tamo bio, imao budžet oko 60 milijuna eura. Ali to je bilo sveukupno. Koliko je išlo na plaće igrača? Stvarno ne znam točno, ali ne vjerujem da je bilo više od 30 milijuna eura.

Je li osječka rana zacijelila?

- Klub je donio odluku koju je donio, morao sam otići. Rana nikada neće zacijeliti, nisam uspio ostvariti što sam želio. Do toga nije došlo i onda je došlo do određenog pada. Do jednog trena drži adrenalin, ali dođe do pucanja sustava. I raskida suradnje, to je bila odluka kluba. Ne bih ništa drugačije napravio jer sam štitio interese kluba i sve do zadnjeg dana radio u interesu kluba. Zatekao sam klub koji je po Transfermarktu vrijedio 19, 20 milijuna, a ostavio sam ga u vrijednosti 36 milijuna. Ostavio sam ekipu koja je imala veliku vrijednost, sada vrijede 17 milijuna. Do zime su imali tu vrijednost, i dan danas ima vrijednost u igračima koji su ostali. Ostavio sam karakternu ekipu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Koji je pravi razlog svega toga?

- Stadion je buknuo s troškovima. S 40 milijuna eura na 80 milijuna. To je prava istina. Samo je falilo da još ja brinem oko stadiona... A o tome ne pričaju, da je otišao duplo gore plus 10 milijuna eura teren. Najlakše je udariti na Bjelicu. O tome nitko neće pričati. Ako im je lakše, ja ću reći da sam ponosan na sve što sam napravio u Osijeku. Sve bih opet napravio isto, do zadnjeg dana. Zadnje jutro sam iz kancelarije izbacio agenta koji je reketario klub. Skoro sam infarkt dobio. To jutro sam ga izbacio iz kancelarije, popodne sam dobio otkaz. Tko radi taj i griješi, ali sve greške koje sam napravio bile su da napravim Osijek boljim klubom. I mislim da sam to napravio.

Iz Osijeka nisu zvali na zatvaranje Gradskog vrta?

- Žao mi je što me nisu zvali na zadnju utakmicu Gradskog vrta. Boli me to i žao mi je. Klub vode ljudi koji nisu znali gdje je Osijek kada sam ja registriran '82. Nisu znali da postoji kada su '91. padale granate. Ni kada sam ja početkom 2000-ih bio najbolji igrač Hrvatske. Ja sam na Gradskom vrtu odrastao. A to dolazi od ljudi kojima samo pare znače.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

I Dinamo ima problema s dovođenje igrača. Drugačija je politika nego kao nekada.

- Dok je u Dinamu bilo dobro, bilo je i drugima. Dok je Dinamo mogao kupovati igrače Osijeka, Rijeke, Lokomotive, svima je bilo dobro. Sada ne ide to tako lagano. Svi će to morati istrpjeti.

Nema više korporacije?

- Sve što sam u Osijeku napravio, sve bih ponovio. Pa i tu rečenicu. U tom trenutku ponašanje određenih ljudi išlo je u tom pravcu. Ne žalim ni za jednom riječju koju sam izgovorio. Stojim iza svake svoje riječi i svakog svojeg postupka.