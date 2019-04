Bjelica zarađuje šest puta više nego Bišćan, Oreščanin ni blizu

Svečano je jučer bilo u Maksimiru. Zagrebačke mažoretkinje ukrasile su kulisu, stigli su i članovi uprave Amra Peternel, Krešimir Antolić, predsjednik kluba Mirko Barišić, njegova supruga Božica, ali i kompletna prva momčad Dinama. Nenad Bjelica i službeno je produljio vjernost modrom klubu do ljeta 2021. godine.

Posljednjih dana intenzivno su pregovarali o produljenju ugovora i, na zadovoljstvo kluba, Bjelice i svih navijača hrvatskog prvaka, dogovorili su se u petak u jutarnjim satima, a onda to objelodanili u subotu ujutro, na dan utakmice protiv Osijeka.

Bjelica bi, prema novom ugovoru, trebao zarađivati milijun i pol eura godišnje. Najveća je to plaća jednog Dinamova trenera i najveća plaća trenera u Hrvatskoj, veća i od one izbornika Zlatka Dalića. To najbolje pokazuje koliko uprava “modrih” vjeruje Bjelici.

Odradi li Nenad ugovor do kraja, postat će najdugovječniji trener Dinama još od 1988. i Ćire Blaževića, s čijim bi se mandatom izjednačio (36 mjeseci), a možda prestigao i Ivicu Horvata (37 mjeseci, od 1967. do 1970.), dok je na vrhu Mirko Bazić s 39 mjeseci uzastopnog vođenja Dinama od 1974. do 1977. godine.

- Radi vizije i strategije kluba produljili smo ugovor na dvije godine, kako to rade veliki klubovi - rekao je predsjednik Mirko Barišić u obraćanju novinarima i dodao:

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Kvaliteta je podignuta na zavidnu razinu. Nadam se da ćete u budućnosti biti svjedoci ove odluke i nadam se još većem uspjehu.

Bjelica je rekao da mu je čast biti na čelu velikoga kluba.

- Nadam se da ćemo svi uspjeti u budućnosti podignuti Dinamo na još veći nivo. Letvica nije nisko postavljena, ali mislim da imamo dovoljno kvalitete i znanja da u budućnosti budemo još bolji i da zajedno možemo doći do još većeg rezultata. Zahvaljujem na velikom povjerenju, jako mi je drago zbog toga i vjerujem da ću svojim radom unaprijediti Dinamo u sljedeće dvije sezone - kazao je Bjelica.

Trebali su na predstavljanju biti i članovi Nenadove uže obitelji, supruga Senka te sinovi Luka i Luan, i tako dodatno uveličati jedan od najvažnijih dana u Bjeličinoj karijeri, ali ispriječila se viša sila.

- Znam koliko ta obitelj skladno funkcionira i kolika je potpora Nenadu. Nadam se da će joj Dinamo omogućiti da i dalje skladno živi, a mi kao klub cijenimo takve vrednote - zaključio je Mirko Barišić.

Kakvi su Bjeličini ciljevi na klupi u novoj sezoni?

- Želimo se poboljšavati individualno i momčadski. I prve sezone bili smo blizu ulasku u Ligu prvaka. Dvostruka kruna uvijek je prioritet Dinama, a ove sezone ćemo pokušati napraviti u Ligi prvaka što smo napravili u Europskoj ligi - zaintrigirao je prvi čovjek struke Dinama, koji je rekao kako već jest menadžer engleskog tipa jer vodi brigu i o transferima i da vjeruje kako igrači u njemu imaju dobrog vođu.

- Ne trebamo strepiti da će nas neki igrač odbiti zbog slabije lige. Dinamo je institucija i klub na koji se svi žele ugledati, svi žele biti kao Dinamo, primjer smo i u Poljskoj i u Austriji - zaključio je Bjelica.