Bjelovarčanke pobijedile u Sinju

U gradu Alke nije lako pobijediti, ali su rukometašice Bjelovara u posljednjoj utakmici 18. kola hrvatskog prvenstva pogodile baš u punu. Iz Sinja su se vratile s nova dva boda (28-32) i tako učvrstile treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici.

Bila je to njihova 12. pobjeda u sezoni, a donijela im je i tri boda prednosti u odnosu na četvrtoplasiranu Dalmatinku. Ta bi se zaliha bodova uskoro mogla pokazati itekako vrijednom jer Bjelovarčanke nakon domaćeg susreta protiv Osijeka ulaze u znatno teži raspored. U njihov grad stiže neprikosnoveni lider Podravka, pa bi u tom dvoboju sve osim časnog poraza bilo ravno pravom sportskom čudu, posebno kada se zna da momčad trenera Gorana Mrđena u proljetnom dijelu prvenstva igra bez dvije vrlo važne igračice.

Terezija Ćurić, koja je u prvom dijelu sezone bila među najboljim igračicama lige, zbog teške ozljede izgubljena je do kraja prvenstva. Uz nju, Bjelovarčanke su ostale i bez nekadašnje reprezentativke Eme Guskić, koja je zbog ozljede koljena u 24. godini bila prisiljena reći zbogom rukometu. Da su njih dvije na parketu, to bi bila još snažnija i opasnija momčad.

U Sinju su domaće rukometašice prve zatresle mrežu, ali to je bilo i njihovo jedino vodstvo na utakmici. Gošće iz Bjelovara uglavnom su kontrolirale rezultat, no uporne Sinjanke stalno su im disale za vrat i u nekoliko navrata uspjele izjednačiti.

Odluka je pala pet minuta prije kraja kada su Bjelovarčanke pobjegle na pet pogodaka prednosti. Tu razliku domaće igračice više nisu uspjele sustići, pa je utakmica završila pobjedom Bjelovara od četiri gola razlike.

Prvo ime susreta bila je vratarka Bjelovara Karmela Pokopac s čak 17 obrana. U napadu je najraspoloženija bila Ivona Mrđen s devet golova. Lucija Cvitanović sedam je puta svladala vrlo dobru sinjsku vratarku Andreju Vugdeliju, dok je Antonija Oremović dodala šest golova.

Kod domaćih su se uz vratarku Vugdeliju koja je obranila 15 lopti, istaknule Iva Kljaković Gašpić sa sedam i Lana Strugar sa šest golova, ali to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih Bjelovarčanki.

Momčad iz grada podno Bilogore još je jednom pokazala da ima karakter i kvalitetu, a potpis trenera Gorana Mrđena sve se jasnije vidi u sigurnoj i organiziranoj igri bjelovarskih djevojaka.