Blanka: Gospić je dobio sjajne uvjete za atletiku, ovdje ćemo stvarati svjetske prvake...

Sunce je u petak obasjalo Gospić, a s njim kao da je u grad stigla i neka nova energija. Na Gradskom stadionu Balinovac nije bilo teških tema, nije bilo zabrinutih pogleda ni pitanja na koja Lika posljednjih mjeseci traži odgovore. Umjesto toga, stadionom su odzvanjali dječji smijeh i navijanje.

Tamo je održano finale Erste Plave lige, najvećeg atletskog natjecanja za osnovnoškolce u Hrvatskoj. Stiglo je 13 ekipa iz cijele zemlje te se krenulo u boj za medalje, ali uz naglasak na zajedništvo i dobro društvo. Trčalo se, skakalo u dalj, bacalo kuglu i vortex, a svaki dobar pokušaj popratio je pljesak s tribina.

Ekipe su stigle iz Zagreba, Splita, Zadra, Makarske, Siska, Osijeka, Varaždina, Čakovca, Vukovara, Pule, Rijeke i Knina, a kao 13. ekipa pridružili su im se domaćini iz Gospića. Blizu 550 djece stiglo je na finale, učenici od 4. do 7. razreda, a Lika se okrenula boljem sutra.

Foto: Issa Kralj/24sata

Došli su roditelji, prijatelji, učitelji i treneri. Došli su dati podršku djeci koja će možda upravo danas napraviti svoj prvi ozbiljniji korak u atletici. A među njima su i oni koji najbolje znaju koliko daleko jedan takav korak može odvesti - ambasadori Erste Plave lige Blanka Vlašić, Filip Pravdica i Ivana Brkljačić.

- Izuzetna mi je čast biti ambasadoricom najvećeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj koje već više od deset godina okuplja djecu oko atletike. Mnoga djeca su se zaljubila u ovaj sport upravo kroz ovo natjecanje. Posebno mi je drago što se finale ove godine održava u Gospiću, na vašoj i našoj novoj atletskoj stazi. Smatram da svaki malo veći grad u Hrvatskoj treba imati svoju atletsku stazu gdje djeca mogu započeti svoje prve sportske korake. Vjerujem da će kroz ovu stazu proći puno talenata koji će se kasnije postati novi svjetski i europski prvaci. Želim vam da ova staza za 20 godina bude toliko izlizana od korištenja da ćete ju morati obnoviti - rekla je Blanka tijekom svečanog otvaranja staze.

Foto: Issa Kralj/24sata

Lika je posljednjih mjeseci prolazila kroz teške trenutke. Problem s otpadom ranio je Liku i njene ljude, ali u petak je ipak bilo razloga za sreću i veselje. Gospić je bio pun djece, sporta i energije. Umjesto priče o problemima, govorilo se o budućnosti.

A ta budućnost dobila je i svoju novu adresu. Stadion Balinovac dobio je atletsku stazu, prvu takvu u Gospiću. I nije moglo biti simboličnijeg načina da je otvore upravo oni kojima je i namijenjena. Djeca i mladi u petak su prvi zakoračili na novu stazu, potrčali njome i isprobali ono što bi u godinama koje dolaze moglo postati jedno od važnijih sportskih mjesta u cijeloj regiji.

Foto: Issa Kralj/24sata

U projekt nove staze uloženo je 800.000 eura, od čega je sa skoro pola sudjelovao Gospić. Napravljena je po najvišim standardima te je jedna od najboljih u Hrvatskoj. Ali Gospić ne misli stati. Gradonačelnik je obećao i bacalište te ostatak bitnih sadržaja. Želja im je postati centar atletike u Hrvatskoj te dati šansu mladima da ispune svoje sportske snove

Cijelo natjecanje počelo je prekrasnim defileom gradova. Uz veliki pljesak tribina redali su se natjecatelji u šarenim majicama. Otpjevana je himna, djeca su dobila pozdrave od Blanke, a obratili su se i predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić, načelnik sektora za razvoj i natjecanja Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta Darko Vučić i gradonačelnik Grada Gospića Darko Milinović.

- Drago mi je da sam ovdje i da mogu reći 'vridilo je'. Podsjetit ću vas, hodajući Hrvatskom i gledajući kako razvijati atletiku i koliko županija nije imalo stazu, došli smo i do Gospića. Ideja je došla prije nekoliko godina, a, hvala Bogu, kapitalni projekti se rade u više mandata. Posebno mi je drago što smo se okupili i na 25. godišnjicu AK Velebit i to je čestitka svima vama koji ste sudjelovali u realizaciji. Ovo je trenutačno najbolja atletska staza u Hrvatskoj, napravljena najboljom tehnologijom. Želimo da ovo bude nacionalni atletski centar jer Gospić je svima blizu, jednako je udaljen Zagrebu, Rijeci i Splitu. Na 500 kilometara od Dubrovnika i Vukovara - rekao je predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.

Foto: Issa Kralj/24sata

- Ništa se nije moglo napraviti bez da je prepoznata potreba za poboljšanjem cijele infrastrukture od strane Ministarstva. U proteklih devet godina izgrađene su 23 atletske staze programom javnog financiranja poziva Ministarstva. Izgrađeno je do sada 600 sportskih građevina ukupne vrijednosti više od 70 milijuna eura - naglasio je Vučić.

Podršku mladim nadama došao je dati i predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Gradonačelnik Gospića održao je inspirativan govor.

- Posebna mi je čast ugostiti ovu djecu ovdje koja predstavljaju hrvatsku budućnost. Ovaj projekt govori što znači upornost, 2003. godine nije imao budućnost. Bitno je biti uporan. Prva hrvatska atletičarka koja je nastupala na Olimpijskim igrama je rodom iz Gospića, a to je Ivana Brkljačić. Zahvalio bih se njoj i svima kojima su podržali ovaj projekt. Blanka je tijekom karijere imala teških trenutaka, ali je sve izdržala, tako da, djeco, trebate se svaki put izdići unatoč nedaćama. Vaši djedovi, bake, pradjedovi, preci su padali za Hrvatsku, ali da se nisu podigli, Hrvatske ne bi danas bilo - rekao je Milinović za kraj.