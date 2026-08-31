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14. SEZONA LIGE

Gospić postaje centar atletike: Djeca iz svih dijelova Hrvatske dolaze na finale Erste plave lige

Piše Jakov Drobnjak,
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Gospić postaje centar atletike: Djeca iz svih dijelova Hrvatske dolaze na finale Erste plave lige
Foto: Renato Branđolica
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Gospić 4. rujna postaje središte mladih atletskih nada: finale Erste Plave lige stiže s 550 natjecatelja i prvom gradskom stazom

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Gospić će 4. rujna biti mjesto okupljanja budućih hrvatskih atletskih nada. Na Gradskom stadionu Balinovac održat će se finale 14. sezone Erste Plave lige, najvećeg amaterskog atletskog natjecanja za osnovnoškolce u Hrvatskoj, a na završnici se očekuje oko 550 mladih natjecatelja.

Svečani program počinje u 13:30, kada će biti otvorena i nova atletska staza na stadionu. Na njoj će se natjecati učenici od četvrtog do sedmog razreda koji su svoje mjesto u završnici izborili kroz kvalifikacije održane u 12 hrvatskih gradova.

Foto: Renato Branđolica

Posebnost ovogodišnjeg finala bit će i domaća momčad. Gospić će prvi put u povijesti Erste Plave lige imati svoju reprezentaciju te će nastupiti kao 13. ekipa. Domaće boje predstavljat će članovi Atletskog kluba Velebit, uz ekipe iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Zadra, Varaždina, Čakovca, Vukovara, Pule, Siska, Knina i Makarske.

Otvaranje atletske staze za Gospić predstavlja puno više od jednodnevnog sportskog događaja. Riječ je o prvoj atletskoj stazi u gradu, čime će djeca i mladi napokon dobiti kvalitetne uvjete za sustavan trening u atletici, ali i drugim sportovima. Organizatori pritom vjeruju da bi Gospić zbog klimatskih uvjeta, mirnog okruženja i prometne povezanosti sa Zagrebom, Zadrom i Splitom mogao postati zanimljiva destinacija i za pripreme sportaša iz drugih dijelova Hrvatske i inozemstva.

Za AK Velebit nova infrastruktura ima dodatnu važnost. Klub je dosad djelovao bez vlastite atletske infrastrukture, a nastup pred domaćom publikom bit će prilika za njegovu promociju i privlačenje novih članova.

Foto: Renato Branđolica

Erste Plava liga pritom nije zamišljena samo kao natjecanje u kojem se broje medalje i rekordi. Projekt pod sloganom „Još Brže. Više. Jače.” za cilj ima djecu približiti sportu, potaknuti zdrave životne navike, razvijati timski duh i graditi samopouzdanje. Učenici se mogu okušati u različitim atletskim disciplinama, neovisno o tome jesu li se ranije bavili sportom.

„Posebno mi je drago što se finale ove godine održava u mom rodnom kraju i zahvaljujem Gradu Gospiću na pomoći u organizaciji finala. Staza koja se otvara mijenja uvjete za rad iz temelja, i to za sve sportove, ne samo za atletiku. Vjerujem da će Gospić postati novi dom atletičarima koji ovdje mogu pronaći idealne uvjete za pripreme i vrhunske rezultate”, poručuje osnivačica projekta Ivana Brkljačić.

Finale će okupiti i brojna poznata imena hrvatskog sporta. Na otvorenju će sudjelovati Blanka Vlašić, ambasadorica Erste Plave lige i predsjednica ASK-a, a očekuje se i dolazak drugih istaknutih sportaša te predstavnika sportskih saveza i državnih, županijskih i lokalnih vlasti.

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