Blanka Vlašić povukla ozbiljan potez, angažirala bacačicu koja će na Olimpijske igre u LA '28.

Danas je na splitskom Parku Mladeži predsjednica ASK-a Blanka Vlašić predstavila prvo pojačanje za novu sezonu - Mariju Tolj – bacačicu diska koja stiže iz AK Dinamo – Zrinjevac. Tolj je jedna od najboljih hrvatskih atletičarki koja je osvojila zlato na Europskom prvenstvu U-23 (2019.) u bacanju diska (62,76 m), zlato na Mediteranskim igrama (2022.) s osobnim rekordom (64,71 m), osmo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu (2022.) te šesto mjesto na Europskom prvenstvu u Münchenu (2022.). Sudionica je Olimpijskih igara u Parizu (2024.), a nada se i odlasku na Olimpijske igre u Los Angeles (2028.), što je i bio jedna od glavnih razloga njenog preseljenja iz Zagreba u Split, u kojem joj je dobrodošlicu poželio pročelnik za sport grada Igor Maretić:

- Želio bih prije svega čestitati ASK-u na fantastičnoj sportskoj akviziciji, na dolasku renomirane atletičarke, a Mariji poželjeti dobrodošlicu u metropolu sporta, u "najsportskiji grad na svitu". Želimo joj puno uspjeha na osobnom i sportskom planu, a mogu najaviti i kako ćemo mi kao grad stajati iza splitskog sporta, prije svega tu ciljamo na infrastrukturu, ali isto tako i stvaranje uvjeta za vrhunska sportska dostignuća. Nama je cilj involvirati što više djece i mladih u sport i tu ćemo uskoro krenuti s projektom subvencioniranja članarina, da roditeljima olakšamo upisivanje djece u sportske aktivnosti. Time želimo proširiti bazu jer sport je poput piramide, što je šira i masovnija baza to su i vrh i vrhunski rezultati veći i bolji.

Foto: Andrija Jurcevic

Blanka Vlašić naglasila je kako se Tolj na neki način vraća kući jer je prije puno godina kao mlada bacačica kugle svoje prvo natjecanje odradila upravo na Parku mladeži.

- Kad se prije godinu dana promijenilo vodstvo našeg kluba revidirali smo i planove i postavili ciljeve, a mogu kazati i da smo većinu i ostvarili. Željeli smo posložiti kuću, stvoriti pozitivnu atmosferu u kojoj imamo otvorenu komunikaciju u kojoj je sve transparentno a ljudi se vesele dolaziti na posao. Ja sam sretna što sam dio ove pozitivne atmosfere koja je osnova svega. Broj djece se poduplao, od 180 koliko smo ih zatekli sada ih je više od 300 u našoj atletskoj školi i mi smo ponosni na odrađeni posao. U daljnjem radu želimo popraviti rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni i zato smo angažirali Mariju koja je jedna od najboljih sportašica Hrvatske. Želimo joj stvoriti okruženje u kojem će osjetiti podršku kluba, kako logističku tako i svaku drugu, da će moći trenirati i raditi te nastaviti svoj uspješan sportski razvoj – kazala je Vlašić i dodala:

- Uz dovođenje renomiranih sportaša poput Marije nama je cilj razvijati mlade talente zbog čega smo pojačali trenerski kadar. Imamo dosta planova ali puno toga ovisi o gradu, dosta smo pričali o atletskoj dvorani koju čekamo od 2.000. godine, a ona je ključna za razvoj mladih sportaša. Nadam se da ćemo je i dobiti jer je jedna od razloga pada rezultata kluba upravo taj. Svi klubovi koji su dobili dvorane su se popeli na bodovnoj ljestvici, dosta manjih i većih gradova u Hrvatskoj imaju dvorane i ja vjerujem da će uskoro i taj problem biti riješen. Čini mi se na dosadašnje razgovore s gradom da smo blizu, bit ću ponosna ako se to dogodi u mom mandatu.

Foto: Andrija Jurcevic

Blanka se našalila kako nije bila odavno u Los Angelesu te kako bi voljela otići 2028. na Olimpijske igre bodriti Mariju i još ponekog ASK-ovca te dodala kako transfer iz Zagreba u Split u svijetu atletike nije ni blizu senzacionalan kao kad je u pitanju nogomet.

- Nije bilo pregovora ni nagovaranja, mi se znamo od prije, imale smo prijateljsku komunikaciju u kojoj su sve karte bile na stolu. Naše smo namjere najavili i Mariji i njenom klubu, ponudili smo joj nešto što joj se svidjelo i nije bilo pregovaranja u klasičnom smislu. Ja znam što sportašu treba, kakvo okruženje i podrška im treba, i vjerujem da joj ASK to može osigurati. Ja sam prošla ono što ona prolazi i ako joj treba savjet, ja sam tu za nju, kao i svi mi u klubu. Što se tiče prelaska, atletika nije nogomet, nema tu animoziteta, komunikacija s Dinamom - Zrinjevac je bila uredna, svima nama je u interesu sportaš – atletičar, a dobrobit Marije na prvom mjestu, jer svi navijamo za Hrvatsku.

Foto: Andrija Jurcevic

Za kraj se obratila Marija Tolj, koja je možda zvijezda prijelaznog roka ali je tiha i samozatajna, ne voli puno govoriti:

- Hvala svima na dobrodošlici. Svi znate da ja nisam od velikih riječi, nadam se da ću biti pojačanje klubu i da ćemo se slagati kao obitelj. Drago mi je da sam se vratila kući, na more..., a što se tiče razloga, presudilo je to što mi je trebala promjena. U Splitu postoji dobro bacalište, dobra teretana, ovdje sam kao doma, a moj tim s kojim radim i trener ostaju isti. Nadam se da ću u Splitu postizati bolje rezultate, i to je to. Ove godine me čeka Europsko prvenstvo u Birminghamu, Mediteranske igre u Tarantu na kojima ću probati obraniti zlato, a što se tiče daljine, to ćemo vidjeti. Željela bih baciti disk preko 70 metara, ali... - kazala je Marija, a na pitanje o konkurenciji i Sandri Perković kratko je dodala:

Na konkurenciju ne gledam puno, gledam samo sebe, da ja napravim dobar rezultat i da disk ide što dalje. Na konkurenciju ne mogu utjecati...