Blaž Slišković otkrio najboljih 11 s kojima je igrao u karijeri. Na popisu neka legendarna imena

Legendarni veznjak Hajduka Blaž Slišković (65) u podcastu "Mojih top 11 s Nebojšom Petrovićem" složio je idealnu momčad od igrača s kojima je nastupao u karijeri. "Baka" nije imao nimalo lagan zadatak. Uz sjajne nastupe za Hajduk i Velež, nastupao je još za Marseille, Lens, Rennes, Pescaru, Mulhouse, Hrvatski Dragovoljac i Zrinjski te je bio reprezentativac Jugoslavije.

Slišković se dugo premišljao, a na kraju izabrao sjajnu momčad:

Enver Marić (Velež) - Manfred Kaltz (Mulhouse), Karlheinz Förster (Marseille), Eric Sikora (Lens), Džemal Hadžiabdić (Velež) - Ivan Gudelj (Hajduk), Vladimir Petrović "Pižon" (mlada reprezentacija Jugoslavije), Jean Luc Ribar (Rennes), Leo Junior (Pescara) - Safet Sušić (seniorska reprezentacija Jugoslavije), Zlatko Vujović (Hajduk). Za trenera je postavio Giovannia Galeonea iz vremena dok je igrao za Pescaru.

Ipak, neke vrhunske igrače je morao izostaviti, među kojima su "Vaha" Halilhodžić i "Piksi" Stojković.

- Nema Duška Bajevića, Vahida Halilhodžića, Vedrana Rožića, koji je najinteligentniji obrambeni igrač bivše Jugoslavije, Piksija Stojkovića... Harisa Škoru moram staviti među rezerve. Što se tiče trenera stavit ću Galeonea, koji me je vodio u dva navrata u Pescari. Moram istaknuti i Antu Biću Mladinića u Hajduku. On je bio veliki trener, ali me kratko vodio - rekao je "Baka" u podcastu.