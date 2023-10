Bliži se spektakl dva prvaka! Volkanovski 'bocnuo' Rusa: On se ne bi borio na mojem mjestu

Da su uloge obrnute, siguran sam kako se ova borba ne bi dogodila, rekao je Alexander 'The great' Volkanovski (35, 26-2) uoči velikog okršaja s Islamom Mahačevom (31, 24-1) za titulu prvaka lake kategorije na UFC 294 događaju koji će se u subotu održati u Abu Dhabiju.

Podsjetimo, bivši prvak Charles Oliveira (33, 34-9-1) ispao je s događaja zbog ozljede koju je zadobio na treningu. UFC je hitno morao naći njegovu zamjenu kako bi spasili glavnu borbu događaja kojeg su mnogi dugo isčekivali. Srećom za Danu Whitea, Volkanovski je smjesta podigao slušalicu i rekao - borit ću se!

Australac je dobio samo 12 dana kako bi se pripremio za borbu. Volkanovski je, međutim, objeručke prihvatio izazov i priliku da dobije revanš s Mahačevom. Želja mu je, ističe, osvojiti pojas prvaka u lakoj kategoriji. Pridodao bi ga pojasu perolake kategorije, čiji je trenutni vlasnik.

- Garantiram vam da nema puno boraca koji bi to učinili. Čuli ste Islama kako govori: "Nema isprika" i slične stvari, ali da su uloge obrnute 100% sam siguran da se ova borba ne bi dogodila. Ne zanima me što bilo tko kaže, on se ne bi borio s rokom od 12 dana i to treba zapamtiti - rekao je Volkanovski uoči borbe.

Volkanovski je zatim komentirao priče da su za njega ulozi u ovom meču puno manji nego za Mahačeva. Naime, Rus brani svoj pojas, dok Volkanovski vlada perolakom kategorijom.

- To je glupa priča. Nemojte me krivo shvatiti, na Islamu je veliki pritisak, razumijem to, ali na stolu je naslov lake kategorije. Mi pričamo o naslijeđu. Ako izgubim, moje će naslijeđe pretrpjeti veliki udarac. Možda više ne bih dobio šanse za titulu u lakoj kategoriji. Definitivno mogu puno izgubiti. Mahačev bi porazom doživio veliki udarac, izgubio bi od nekoga tko je prvak u perolakoj kategoriji koja je kategoriju niže uz rok od 12 dana. Na njemu je veliki pritisak, ali i za mene su ulozi visoki - rekao je 'Volk'.

Volkanovski i Mahačev prvi su se put borili u ožujku ove godine, a jednoglasnom odlukom sudaca Rus je zadržao pojas prvaka.

- Mislim da sam puno napredovao od prve borbe. Volkanovski je također napredovao, pogledajte kako je pobijedio Yaira (Rodrigueza). Na treningu sada sve runde odrađujem punim gasom, htio sam provjeriti svoju kondiciju i kako se nosim s pet rundi borbe. Stekao sam veliko iskustvo u našoj prvoj borbi - rekao je Mahačev uoči borbe.

Mahačev nakon Volkanovskog želi borbu za pojas prvaka velter kategorije, u kojoj bi se mogao boriti bez problema, s obzirom na to da je jedan od većih boraca lake kategorije. Na UFC 296 događaju 16. prosinca Leon Edwards branit će titulu prvaka protiv Colby Covingtona, a Mahačev će s velikim zanimanjem pratiti tu borbu.

- Razmišljam o velter kategoriji. Već sam dao šansu tipu iz druge kategorije i sad ju želim i ja. Ako mi UFC pruži takvu priliku, iskoristit ću ju. Trebam taj drugi pojas. Doći ću gledati njihov meč (Edwards vs. Covington). Sjedit ću u prvom redu i možda me netko od njih prozove - otkrio je.