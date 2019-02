U Plzenu se može čak i kupati u pivu. Cijena? Prava sitnica...

Odlično i jeftino pivo, obilne porcije u restoranima, zgodne djevojke i kupanje u pivu.

Plzen je grad po mjeri svakog muškarca. Da, dobro ste pročitali, kupanje u pivu!

- Kada se napuni pivom, temperatura je između 35 i 37 stupnjeva, pa da ne biste dehidrirali, morate piti puno tekućine. Najbolje ide pivo - ljubazno su nam objasnili kupanje u pivu.

Pivo i hokej ispred nogometa

E, sad, ako se doista želite okupati u pivu, "beer bath" stoji 100 eura. I jedna je od najboljih turističkih atrakcija. Zapravo, cijeli grad počiva na pivu. Samo stotinjak metara od Viktorijina stadiona nalazi se najveća tvornica piva na svijetu.

- Na dan proizvedemo tri milijuna boca piva, pogon radi sedam dana u tjednu po 24 sata - rekao je Tomas Cigler, vodič turističkih tura po pivovari.

Ako niste znali, Plzen je po još nečemu vodeći u svijetu: po pivopijama. Taj češki grad ima najviše pivnica u svijetu po glavi stanovnika. A svaki od njih godišnje popije 148 litara piva.

- Pivo je najvažnija stvar u Plzenu, potom hokej, a na trećemu mjestu je nogomet. Iako, stadion će protiv Dinama biti pun, i ja sam kupio ulaznicu. Iskreno, ne znam ništa o Dinamu, baš ništa, kao ni ljudi u gradu, ali smo uvjereni da ćemo pobijediti. Pa ne može Dinamo valjda biti tako jak - kaže Tomas.

Recept smišljali 600 godina

Dan prije utakmice stigli su i navijači Dinama te na hotelu u centru grada, preko puta katedrale, razvili velike Dinamove zastave, koje su visile cijeli dan i noć. Prije dolaska u Plzen nekolicina Dinamovih navijača prenoćila je u Pragu, posjetili su pivnicu Flek, gdje je osnovan Hajduk. Zlu ne trebalo, vlasnik pivnice odmah je poskidao Hajdukova obilježja.

Inače, nije ni čudno da Česi imaju dobro pivo kad su smišljali recept 600 godina.

- Pivo se počelo raditi u 13. stoljeću. I sve do 19. stoljeća nije valjalo ništa! Probavali su ljudi na sve načine, no okus je bio katastrofalan! Sve je kulminiralo 1838. kad su ispred plzenske Gradske vijećnice prolili 36 bačvi piva jer uopće nije bilo pitko. Tad su pozvali Josefa Grolla, koji je shvatio kako treba raditi to piće - rekao je Tomas.



A taj Josef Groll je posebna atrakcija jer u pivovari stoji njegova fotografija, a gosti moraju pogoditi koliko ima godina.



- 55 - najčešći je pokušaj, iako je mladiću tek 27 godina.

Ovdje je radio i Tito

A pivo, vjerovali ili ne, može se popiti već za osam kuna. I to ne u dućanu, već u bilo kojoj pivnici. Osim piva, u Plzenu su posebno ponosni što je u njihovom gradu radio i Josip Broz Tito.

Pred ulazom u zgradu tvrtke u kojoj je kratko bio zaposlen i danas stoji natpis: Ovdje je 1912. radio je Josip Broz Tito, maršal Jugoslavije.

- U Plzenu se zaposlio u Škodi i unajmio sobu u hotelu, gdje je dovodio ljubavnice dok je njegova trudna zaručnica Marusa boravila kod tetke i planirala vjenčanje na kojem se nije pojavio - priča je koju zna svaki stanovnik Plzena.