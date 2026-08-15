MLADEN KRŠEK ZA 24SATA PLUS+

Bloudekov trener otkrio: Kad sam ga prvi put vidio, pomislio sam da bi mogao biti novi Zorko

Piše Luka Tunjić,

Marino Bloudek je još u razvoju, a već je napravio sjajne rezultate, otkriva nam Mladen Kršek, trener srebrnog s EP-a na 800 m