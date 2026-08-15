MLADEN KRŠEK ZA 24SATA PLUS+
Bloudekov trener otkrio: Kad sam ga prvi put vidio, pomislio sam da bi mogao biti novi Zorko
Marino Bloudek je još u razvoju, a već je napravio sjajne rezultate, otkriva nam Mladen Kršek, trener srebrnog s EP-a na 800 m
Hrvatski atletičar Marino Bloudek (27) u nevjerojatnoj je formi. U zadnje dvije sezone nekoliko je puta rušio državne rekorde na 800 i 1500 metara, što u dvorani, što na otvorenom, a u četvrtak je ostvario najveći uspjeh u karijeri osvojivši srebrnu medalju na utrci od 800 metara na Europskom prvenstvu u Birminghamu!
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