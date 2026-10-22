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U STUDIJU SKY SPORTA

Boban 'bocnuo' Fabregasa: 'Bio si negledljiv kao napadač...'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Boban 'bocnuo' Fabregasa: 'Bio si negledljiv kao napadač...'
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Foto: screenshot X
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Kad si se vratio u Barcelonu, bilo mi te žao kad te Pep natjerao da igraš kao napadač... Što je to bilo? Kakve ti veze imaš s tim, upitao je Boban Fabregasa nakon pobjede Coma nad Manchester Unitedom

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Como je pred domaćom publikom u trećem kolu Lige prvaka ostvario veliku pobjedu nad Manchester Unitedom (4-1), a hrvatski reprezentativac Martin Baturina bio je među prvih 11 trenera Cesca Fabregasa te je iz igre izašao u 64. minuti. 

Nakon susreta, u studiju Sky Sporta utakmicu je komentirao Zvonimir Boban gdje se prisjetio Fabregasovih igračkih dana u Barceloni. Španjolski trener bio je vidno zadovoljan uvjerljivom pobjedom njegove momčadi protiv engleskog velikana, ali je istaknuo činjenicu da ima sjajne suradnike. 

UEFA Champions League - Como v Manchester United
Foto: Alessandro Garofalo

- Ovo je tek početak. Nitko vam ništa ne poklanja. Imam veliku sreću što surađujem s fantastičnim predsjednikom i sportskim direktorom - rekao je na početku. 

Najveću pozornost ipak je izazvao Bobanov komentar koji je izjavio:

- Cesc, ajmo završiti u šaljivom tonu. Kad si se vratio u Barcelonu, bilo mi te žao kad te Pep natjerao da igraš kao napadač... Što je to bilo? Kakve ti veze imaš s tim? - upitao ga je kroz smijeh. 

- Znaš da sam bio lažni napadač. Ta mi se pozicija zapravo jako sviđala jer su Xavi, Iniesta i Busquets iza mene bili puno više pozicijski orijentirani. To je Messiju i meni davalo slobodu kretanja i napadanja prostora koju inače ne bismo imali. Iskreno, obožavao sam tu ulogu - odgovorio je trener Coma. 

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Podsjetimo, Fabregas je tijekom igračke karijere dva puta igrao za katalonski klub. Pohađao je Barceloninu školu La Masiju, a onda se vratio 2011. te se tamo zadržao do 2014. kada je prešao u Chelsea. Kao seniora ga je trenirao Pep Guardiola, a Boban je za kraj dodao:

- On brani Guardiolu čak i kod ovakve njegove ludosti. Vidite li koliko je jaka ta njihova veza i pripadnost? Nemam ništa protiv Fabregasa, očito. Bio je prekrasan kao vezni igrač, ali jadnik, naprijed je bio negledljiv.

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