Boban 'bocnuo' Fabregasa: 'Bio si negledljiv kao napadač...'

Como je pred domaćom publikom u trećem kolu Lige prvaka ostvario veliku pobjedu nad Manchester Unitedom (4-1), a hrvatski reprezentativac Martin Baturina bio je među prvih 11 trenera Cesca Fabregasa te je iz igre izašao u 64. minuti.

Nakon susreta, u studiju Sky Sporta utakmicu je komentirao Zvonimir Boban gdje se prisjetio Fabregasovih igračkih dana u Barceloni. Španjolski trener bio je vidno zadovoljan uvjerljivom pobjedom njegove momčadi protiv engleskog velikana, ali je istaknuo činjenicu da ima sjajne suradnike.

Foto: Alessandro Garofalo

- Ovo je tek početak. Nitko vam ništa ne poklanja. Imam veliku sreću što surađujem s fantastičnim predsjednikom i sportskim direktorom - rekao je na početku.

Najveću pozornost ipak je izazvao Bobanov komentar koji je izjavio:

- Cesc, ajmo završiti u šaljivom tonu. Kad si se vratio u Barcelonu, bilo mi te žao kad te Pep natjerao da igraš kao napadač... Što je to bilo? Kakve ti veze imaš s tim? - upitao ga je kroz smijeh.

Euforia Fabregas: "Como, è solo l'inizio". Poi la dedica speciale al magazziniere e la scenetta con Boban in tv https://t.co/BKPoZ65aL0 — Corriere dello Sport (@CorSport) October 21, 2026

- Znaš da sam bio lažni napadač. Ta mi se pozicija zapravo jako sviđala jer su Xavi, Iniesta i Busquets iza mene bili puno više pozicijski orijentirani. To je Messiju i meni davalo slobodu kretanja i napadanja prostora koju inače ne bismo imali. Iskreno, obožavao sam tu ulogu - odgovorio je trener Coma.

Podsjetimo, Fabregas je tijekom igračke karijere dva puta igrao za katalonski klub. Pohađao je Barceloninu školu La Masiju, a onda se vratio 2011. te se tamo zadržao do 2014. kada je prešao u Chelsea. Kao seniora ga je trenirao Pep Guardiola, a Boban je za kraj dodao:

- On brani Guardiolu čak i kod ovakve njegove ludosti. Vidite li koliko je jaka ta njihova veza i pripadnost? Nemam ništa protiv Fabregasa, očito. Bio je prekrasan kao vezni igrač, ali jadnik, naprijed je bio negledljiv.