Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNI 'VATRENI'

VIDEO Unitedov bek mogao bi imati noćne more od Baturine! Pogledajte majstorski potez

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Unitedov bek mogao bi imati noćne more od Baturine! Pogledajte majstorski potez
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Baturina je provukao loptu kroz noge Diogu Dalotu i ostavio portugalskog braniča u nezahvalnoj ulozi

Admiral

Tek što je Nico Paz načeo Manchester United, Martin Baturina pokazao je da ni njemu ne nedostaje inspiracije. Como je u srijedu u ranijem terminu trećeg kola Lige prvaka ugostio engleskog velikana i već u drugoj minuti poveo 1-0, a ubrzo je pozornost privukao i hrvatski reprezentativac.

Feyenoord v Como 1907, UEFA Champions League - 14 Oct 2026
Foto: Profimedia

Baturina je provukao loptu kroz noge Diogu Dalotu i ostavio portugalskog braniča u nezahvalnoj ulozi. Potez nije promaknuo ni realizatoru prijenosa, koji ga je gledateljima odmah ponudio i u usporenoj snimci.

Sjajan potez Baturine možete pogledati klikom OVDJE. Dodajmo kako je uz njega, boje talijanskog kluba branio i Ivan Smolčić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK
SPEKTAKLI

VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK

PSG je u čudesnoj utakmici srušio Barcelonu! Utakmica prepuna šansi i golova, pravi europski spektakl. Manchester City i Joško Gvardiol su s 5-1 potopili AEK Lovre Majera
VIDEO Gvardiol zaledio navijače 'vatrenih': Pokosio je Lovru Majera pa se i sam ozlijedio!
POGLEDAJTE NESMOTREN START

VIDEO Gvardiol zaledio navijače 'vatrenih': Pokosio je Lovru Majera pa se i sam ozlijedio!

MANCHESTER CITY - AEK 5-1 Gvardiol brutalno startao na Majera! Umalo katastrofa za "vatrene", ali obojica su prošla bez težih posljedica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026