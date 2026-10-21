Baturina je provukao loptu kroz noge Diogu Dalotu i ostavio portugalskog braniča u nezahvalnoj ulozi
SJAJNI 'VATRENI'
VIDEO Unitedov bek mogao bi imati noćne more od Baturine! Pogledajte majstorski potez
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Tek što je Nico Paz načeo Manchester United, Martin Baturina pokazao je da ni njemu ne nedostaje inspiracije. Como je u srijedu u ranijem terminu trećeg kola Lige prvaka ugostio engleskog velikana i već u drugoj minuti poveo 1-0, a ubrzo je pozornost privukao i hrvatski reprezentativac.
Baturina je provukao loptu kroz noge Diogu Dalotu i ostavio portugalskog braniča u nezahvalnoj ulozi. Potez nije promaknuo ni realizatoru prijenosa, koji ga je gledateljima odmah ponudio i u usporenoj snimci.
Sjajan potez Baturine možete pogledati klikom OVDJE. Dodajmo kako je uz njega, boje talijanskog kluba branio i Ivan Smolčić.
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