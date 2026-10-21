VIDEO Unitedov bek mogao bi imati noćne more od Baturine! Pogledajte majstorski potez

Tek što je Nico Paz načeo Manchester United, Martin Baturina pokazao je da ni njemu ne nedostaje inspiracije. Como je u srijedu u ranijem terminu trećeg kola Lige prvaka ugostio engleskog velikana i već u drugoj minuti poveo 1-0, a ubrzo je pozornost privukao i hrvatski reprezentativac.

Foto: Profimedia

Baturina je provukao loptu kroz noge Diogu Dalotu i ostavio portugalskog braniča u nezahvalnoj ulozi. Potez nije promaknuo ni realizatoru prijenosa, koji ga je gledateljima odmah ponudio i u usporenoj snimci.

Sjajan potez Baturine možete pogledati klikom OVDJE. Dodajmo kako je uz njega, boje talijanskog kluba branio i Ivan Smolčić.