Boban dao gas: Stigla su tri 'kapitalca' za spas u zadnji čas

Dinamo je u finišu ljetnog prijelaznog roka dodao gas, novi igrači "modrih" su Dominik Kotarski (26), Luka Ivanušec (27) i Iker Almena (22). Mario Kovačević imao je u pohodu na LP velikih problema sa širinom (pa i kvalitetom) igračkoga kadra, ali trener hrvatskog prvaka dobio je početkom rujna tri kapitalca. Pojedince koji donose kvalitetu i iskustvo, koji će bitno promijeniti krvnu sliku i konkurenciju u Maksimirskoj 128.