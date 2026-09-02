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STIGLA POJAČANJA PLUS+

Boban dao gas: Stigla su tri 'kapitalca' za spas u zadnji čas

Piše Hrvoje Tironi,

Kotarski, Ivanušec i Almena bit će velika pojačanja Dinama, u Maksimiru ne žale za odlaskom Bakrara, a nova meta je mladi branič Ivan Kolarik...

Dinamo je u finišu ljetnog prijelaznog roka dodao gas, novi igrači "modrih" su Dominik Kotarski (26), Luka Ivanušec (27) i Iker Almena (22). Mario Kovačević imao je u pohodu na LP velikih problema sa širinom (pa i kvalitetom) igračkoga kadra, ali trener hrvatskog prvaka dobio je početkom rujna tri kapitalca. Pojedince koji donose kvalitetu i iskustvo, koji će bitno promijeniti krvnu sliku i konkurenciju u Maksimirskoj 128.

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