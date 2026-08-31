Boban dovodi čak tri pojačanja! Velika očekivanja od dva klinca, a ozbiljne prodaje tek - od zime

Zvonimir Boban dodao je gas krajem ljetnog prijelaznog roka, novi igrači "modrih" su Dominik Kotarski i Luka Ivanušec, a to bi već u utorak mogao postati i Iker Almena. Kotarski stiže na jednogodišnju posudbu s pravom otkupa iz Kopenhagena, Ivanušec je kao slobodan igrač nakon razlaza s Feyenoordom potpisao na tri (plus jednu) godinu, a "modri" su sve dogovorili s Almenom, ali tu još treba riješiti neke detalje o jednogodišnjoj posudbi s njegovim klubom Al Qadsiahom.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Čelni čovjek "modrih" u ponedjeljak se neformalno družio s predstavnicima medijima, pri čemu su pretresli sve teme (pojačanja, dolasci, odlasci, Livaković, stadion, kamp, B momčad, financije...). Razgovor je bio otvoren, bez rukavica, Boban je 15-ak novinara u društvu svoje PR službe ugostio kod uvijek nasmiješene tete Goge, u salonu na ulazu u VIP ložu maksimirskog stadiona..

U Maksimiru vjeruju kako Dinamova momčad raste, da su strukture u igri sve čvršće i da će Dinamo biti pravi u Europskoj ligi. Ivanušec se u Maksimirsku 128 vraća isključivo kao "osmica", ne bi trebao, kao u svom prvome mandatu, biti na krilu. Igrački kadar sad je kompletiran, desna krila su Almena, Rodriguez i Lisica (što s Topićem?), lijeva Oršić, Hoxha i Nsoki, a dolaskom Kravcova i Ivanušeca popunjen je i vezni red.

Zašto Kotarski, a ne Livaković?

Navijače Dinama i dalje najviše "muči" pitanje nedolaska Dominika Livakovića, "modri" su tu dugo čekali bilo kakav odgovor od Fenerbahčea o njihovim financijskim zahtjevima, kojeg nisu dobili, a onda se odlučili za Kotarskog jer u njemu vide dugoročnu (posudba plus otkup) opciju za Dinamovu "jedinicu". Livaković bi bio opcija za jednu sezonu, on bi se vratio u Barcelonu.

Livakoviću je ponuđen "maksimalan ugovor u Dinamovim okvirima", takvog ima još samo kapetan Josip Mišić. I kako je najavljeno, nitko više neće u Maksimiru biti ni blizu tog platnog ranga, ne dok je Zvonimir Boban na čelu kluba. Svi u klubu vjeruju kako će se Kotarski brzo snaći, podsjetiti na najbolja izdanja iz PAOK-a kad je prolašen najboljim vratarom grčke lige.

Priča o Dinamovom sustavu 4-3-3

Bilo je zanimljivo slušati Bobanov ekspoze u vezi sustava 4-3-3. Šef Dinama tvrdi kako je posljednjih godina čak 92% momčadi osvajalo naslove prvaka u najjačim ligama svijeta (PSG) ili velika natjecanja (Španjolska) igrajući s četvorkom u zadnjoj liniji i još dva široko postavljena igrača.

Jasno, tu su moguće i neke rotacije unutar sustava (4-2-3-1, 4-4-2), ali se u Dinamu neće odstupati od četvorke u zadnjoj liniji i dva široko postavljena igrača. Taj je princip sada već ukorijenjen u Dinamov DNK, sve kategorije igraju na isti način, dok su svim trenerima ostavljene mogućnosti snalaženja unutar tih zahtjeva.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Brumado je dugoročna 'devetka'

U Maksimiru su već potpisali ugovor s Juniorom Brumadom, koji je uspješno operiran u Barceloni, a oporavlja se u Brazilu, odakle redovito šalje cijelu dokumentaciju rehabilitacije Dinamovim liječnicima. Brazilac je operiran na istom mjestu kod istog doktora kao prilikom prve takve ozljede u karijeri, u Maksimiru nisu ništa željeli prepustiti slučaju.

Brumado stiže na zimu, već bi u veljači (najranije) mogao biti na terenu, a u Dinamu vjeruju kako su njegovim dolaskom dugoročno riješili pitanje "devetke" kad jednog dana tu više ne bude (jasno) bilo Belje. Brumado neće biti u najvišem platnom rangu Dinama, u ni blizu. Dinamo je već spreman na odlazak Belje (sljedeće ljeto?), tu su Brumado, Stojaković i Prevljak.

Velika očekivanja od Nsokija i Taylora

Mnogo se očekuje od mladih igrača, prvenstveno Rodrigueza, Nsokija i Taylora. Rodriguez će na teren sredinom rujna, na njega se jako pazi, svakih 10-ak dana mladi Španjolac ide na magnet kako ništa u njegovom oporavku ne bi krenulo po zlu. Planira ga se koristiti na obje krilne pozicije (prioritetno desno), dok će Nsoki biti lijevo krilo. U Dinamu su ga zapazili davno, oduševio ih je u dvoboju juniorske Lige prvaka kad je kao od šale lomio čuvare Bayerna.

Boban vjeruje kako su "modri" budućega kapitalca pronašli u Fuzyju Tayloru, koji je sa 17 godina bio najbolji igrač ganske lige u pohodu tamošnje Medeame na naslov prvaka. Talentirani veznjak može popuniti sve pozicije u veznom redu, a nedavno je prebolio malariju (!?), pa u Maksimiru redovito prate njegove nalaze krvi. Ali i vjeruju kako je to - "to", pravi igrač. Kako nam kažu, jasno postavljena hijerarhija, pojačan je skauting od kojeg se priželjkuje - preciznost!

Foto: Hrvoje Herent/SportNews.hr

Ozbiljna prodaja kreće tek na zimu

Dinamo je i dalje iz financijskih razloga osuđen na stalnu prodaju igrača. Teško je očekivati da će netko sljedećih dana (ali nikad ne reci nikad) napustiti Maksimir, čak bi i Dominguez trebao ostati u Maksimiru, ali se ozbiljniji izlazni transferi očekuju na zimu. I u slučaju nešto manjeg financijskog minusa za ovu godinu, ta bi se rupa pokrpala već u siječnju.

Zagrepčani su proteklih dana dobili jednu kvalitetnu ponudu za Belju, ali svi u klubu, kao i igrač, inzistiraju na tome da on još jednu godinu ostane u klubu. Tako će možda dohvatiti i reprezentaciju, njegova bi cijena nakon dvije sjajne sezone mogla biti još bolja. Ako se Beljo ne transferira na zimu (a vjerojatno neće), klub će napustiti netko drugi od "jakih imena".

Zašto Bobana nema na gostovanjima?

Predsjednik Dinama objašnjavao nam je i zašto u svom mandatu kao predsjednik kluba ne odlazi na gostujuće utakmice. Dapače, on rijetko prati i izravne prijenose utakmica na malim ekranima!? U tim trenucima češće šeće ili vozi automobil, a onda na kraju utakmice pogleda rezultat pa u miru (bez stresa), odmah i reprizu tog dvoboja, ako treba i po nekoliko puta.

Boban opet neće izbjegavati neke važnije utakmice i njemu je jasno da kao predsjednik kluba mora prisustvovati finalu Kupa ili takvim prilikama. Jednostavno, čovjek najviše voli utakmice gledati sam, a onda viđeno analizirati sa svojim najbližim suradnicima, Albertom Capellasom, Marijom Kovačevićem i članovima stručnog stožera...

Zanimljiive i mlade hrvatske nade

Zagrepčanima su zanimljivi i mnogi mladi igrači iz HNL-a, poput Ivana Kolarika iz Osijeka kojeg bi u Maksimiru voljeli što prije osigurati, pa ga po potrebi čak i ostaviti da se razvija na Opus Areni. Mnogi u klubu sumnjaju kako će se u B momčadi pronaći kvaliteta za seniore Dinama.

Opet, vrata prve momčadi nikome nisu zatvorena, Boban je bio iznenađen prošlogodišnjim napretkom Luke Stojkovića (od kojeg sad očekuje još više), tako se možda nametne i netko od aduta iz B momčadi. A u klubu su uvjereni kako će kroz dvije-tri sezone iz omladinske škole biti pravi priljev kvalitetnih mladih snaga za prvu momčad.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Traži se i dodatni europski iskorak

Boban i društvo nisu zadovoljni nekim europskim predstavama "modrih". Najviše ih boli Genk (u Zagrebu), pa i taj Viking. Osnovna ideja je u Maksimiru stvoriti standard, dizati momčad, svake godine raditi još veći europski iskorak. I tu se ne radi samo o rezultatu, već o konačnom dojmu europskih dvoboja, a taj je prošle sezone često bio "bljutav".

Dinamo niti u jednoj utakmici, protiv bilo koga, neće "parkirati autobus" i čekati kontre, već je cilj protiv svakoga igrati svoju igru. I na jednak način igrati protiv Rudeša i Bayerna, nikome se ne prilagođavati. Svi vjeruju u novo europsko proljeće, ali još je važnije biti konkurentniji i ravnopravniji u Europskoj ligi nego prošle sezone kao protiv Betisa, Celte, Lillea, Midtjyllanda...

Novi stadion donosi nova očekivanja

U Maksimiru su nas na priči o novom stadionu i trening kampu, čak malo zatekli. Dok u priči oko kampa nema nikakvih novosti, sasvim je sigurno da će Dinamo ovu sezonu završiti u Kranjčevićevoj ulici. I ona po pitanju atmosfere mora imati "dašak Maksimira". Svi čekaju i novi maksimirski stadion, s njim bi klupska očekivanja bitno porasla.

Ako bi Dinamo imao 18-20 tisuća navijača u prosjeku, "modri" tad više ne bi morali toliko prodavati, momčad bi se dulje zadržala na okupu, bila spremna za velike europske rezulate. A koji su to? Nokaut faze Lige prvaka, četvrtfinala i polufinala Europske lige... I Dinamo će tad imati kupovnu moć redoviti dovoditi igrače za 6-7 milijuna eura. Živi bili, pa vidjeli... 