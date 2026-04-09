Boban i Dabac sjajno trgovali: Za samo 5 milijuna eura doveli trojac koji je zabio - 55 golova!?
Beljo je ove sezone na 29, Bakrar na 16, dok je Zajc s dva pogotka u Velikoj Gorici stigao do 10 postignutih golova u sezoni. I uz to je ova trojka kombinirano upisala 20 asistencija. Brojke su na njihovoj strani...
Dinamo se u polufinalu Kupa bez većih problema prošetao Velikom Goricom, visokom pobjedom 6-3 stigao do završne borbe za Rabuzinovo sunce. Zagrepčani će 13. svibnja u velikom finalu igrati s Rijekom, tražiti put do drugog trofeja ove sezone. Teoretski, još niti prvenstvo nije u "kućici", ali je teško povjerovati da će netko u finišu sezone dostići Dinamo. I da se ne lažemo - neće.