FOTO Hrvatska dobila još jedan nogometni stadion od 6,5 mil. eura. Gostujuća tribina je hit

​- Ovaj je stadion sve ono što nama treba. Podloga koja je postavljena jedina je ispravna varijanta za naših 250 djece koja treniraju svakodnevno, a ako je podloga dobra za Ligu prvaka, bit će dobra i nama. Još samo čekamo dobivanje licence drugog ranga, što bi trebalo biti uskoro - istaknuo je predsjednik kluba Robert Perčić. | Foto: SportNews.hr