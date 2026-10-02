FOTO Hrvatska dobila još jedan nogometni stadion od 6,5 mil. eura. Gostujuća tribina je hit

Opatija dobila novi stadion od 6,5 mil. eura! Stigao FIFA Pro certifikat, a otvaranje u petak uz okršaj s Rijekom
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Nakon gotovo dvije godine opsežnih radova i pregovora, grad Opatija konačno je dobio potpuno rekonstruirani nogometni stadion. Ova kapitalna višemilijunska investicija trebala bi brojnim opatijskim nogometašima osigurati infrastrukturne uvjete kakve jedan od najstarijih hrvatskih nogometnih klubova uistinu i zaslužuje. Dosadašnji neadekvatni uvjeti godinama su ometali ambicije kluba koji je za natjecanja morao seliti domaćinstva.
| Foto: SportNews.hr
Nakon gotovo dvije godine opsežnih radova i pregovora, grad Opatija konačno je dobio potpuno rekonstruirani nogometni stadion. Ova kapitalna višemilijunska investicija trebala bi brojnim opatijskim nogometašima osigurati infrastrukturne uvjete kakve jedan od najstarijih hrvatskih nogometnih klubova uistinu i zaslužuje. Dosadašnji neadekvatni uvjeti godinama su ometali ambicije kluba koji je za natjecanja morao seliti domaćinstva. |
Foto: SportNews.hr
Nakon gotovo dvije godine opsežnih radova i pregovora, grad Opatija konačno je dobio potpuno rekonstruirani nogometni stadion. Ova kapitalna višemilijunska investicija trebala bi brojnim opatijskim nogometašima osigurati infrastrukturne uvjete kakve jedan od najstarijih hrvatskih nogometnih klubova uistinu i zaslužuje. Dosadašnji neadekvatni uvjeti godinama su ometali ambicije kluba koji je za natjecanja morao seliti domaćinstva.
| Foto: SportNews.hr
Foto NK Opatija/Facebook
Sami radovi na rekonstrukciji stadiona započeli su krajem 2024. godine. Ukupna vrijednost ove investicije, koja strogo obuhvaća projektnu dokumentaciju, izgradnju, opremanje i sve nadzore, iznosi 6,5 milijuna eura.
| Foto: Grad Opatija
Foto SportNews.hr
Glavni izvođač radova bila je tvrtka GP Krk, dok je cijeli projekt realiziran putem gradske tvrtke Opatija 21 d.o.o. Ista ta tvrtka nastavit će upravljati opatijskim sportskim kompleksom i nakon svečanog otvorenja.
| Foto: SportNews.hr
Foto SportNews.hr
Zatvaranje financijske konstrukcije zahtijevalo je višemjesečni angažman. Sredstva su osigurali kreditom kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Zagrebačke banke. Kredit je odobren na rok od 15 godina uz povoljnu kamatnu stopu. Dio tih kamata pokriva se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, čime je ostvarena velika ušteda u gradskom proračunu. Uz to, Grad Opatija osigurao je dodatnih 250.000 eura potpore Ministarstva turizma i sporta.
| Foto: SportNews.hr
Foto SportNews.hr
Novi opatijski kompleks znatno nadmašuje dosadašnje skromne kapacitete. Glavno nogometno igralište veliko je 110x64 metara, a izgrađen je i manji teren te prostor za zagrijavanje uoči utakmica. Stadion je kapaciteta 802 sjedeća mjesta, oko 300 je natkriveno.
| Foto: SportNews.hr
Foto SportNews.hr
U sklopu glavne zgrade u prizemlju se nalaze suvremeno opremljene svlačionice, uredi za trenere i suce te prostorije namijenjene za pružanje prve pomoći. Kako bi se zadovoljili kriteriji HNS-a za službena natjecanja u Prvoj NL, odnosno drugom rangu hrvatskog nogometa, izgradili su prostor za doping-kontrolu opremljen vlastitom čekaonicom.
| Foto: SportNews.hr
Foto Radio Rijeka/TikTok
Kako bi se podigla razina sigurnosti za sve posjetitelje, postoje odvojeni sektori i ulazi za domaće i gostujuće navijače. Koji imaju ovu simpatičnu tribinu s 44 mjesta, tri mjesta više nego potrebnih 5 posto od ukupnog kapaciteta.
| Foto: Radio Rijeka/TikTok
Foto SportNews.hr
Kompleks također skriva unutarnji prostor namijenjen za vježbanje, oružarnicu, VIP ložu te atraktivne ugostiteljske sadržaje uz moderno opremljeni klupski fan shop. Dodatnu vrijednost zdanju daje VIP salon čiji pogled puca ravno na Kvarnerski zaljev i obližnje otoke Krk i Cres, što ga čini jedinstvenim u regiji.
| Foto: Grad Opatija
Foto Radio Rijeka/TikTok
Tijekom izgradnje dosta se raspravljalo oko podloge na glavnom terenu. Gradske vlasti donijele su odluku o instalaciji moderne umjetne trave umjesto hibridnog travnjaka, iako su potonjem snažno naginjali čelnici kluba. Opatijski nogometni djelatnici nadali su se hibridu jer bi takva prirodnija podloga seniorskoj momčadi omogućila treniranje u uvjetima potpuno usklađenijima sa stadionima njihovih glavnih rivala iz višeg natjecateljskog ranga.
| Foto: SportNews.hr
Foto SportNews.hr
Na glavni teren ugrađena je vrhunska umjetna trava koja ispunjava najstrože tehničke parametre. Po završetku radova, krovna organizacija Fifa izdala je klubu certifikat FIFA Quality Pro. Taj važni dokument međunarodna je potvrda kvalitete te dokaz kako podloga jamči sigurne uvjete za odigravanje profesionalnih utakmica tijekom cijele kalendarske godine.
| Foto: SportNews.hr
Foto SportNews.hr
Tehnički pregled uspješno je odrađen i kompleks ima uporabnu dozvolu. Ipak, seniori Opatije neće odmah zaigrati na domaćem travnjaku. Za službene susrete Prve NL nužno je ishoditi licencu HNS-a. Taj proces izvanrednog licenciranja još traje, pa će prva momčad privremeno domaće dvoboje nastaviti igrati na riječkoj Kantridi. S druge strane, brojni mladi iz klupskog pogona nemaju sličnih restrikcija te već svakodnevno treniraju.
| Foto: SportNews.hr
Foto SportNews.hr
- Ovaj je stadion sve ono što nama treba. Podloga koja je postavljena jedina je ispravna varijanta za naših 250 djece koja treniraju svakodnevno, a ako je podloga dobra za Ligu prvaka, bit će dobra i nama. Još samo čekamo dobivanje licence drugog ranga, što bi trebalo biti uskoro - istaknuo je predsjednik kluba Robert Perčić.
| Foto: SportNews.hr
Foto SportNews.hr
- Ovo nije samo novi stadion za opatijske nogometaše, već investicija u opatijski sport, djecu i mlade te budućnost našeg grada. Desetljećima se sanjalo i maštalo o novom nogometnom stadionu razine koja priliči klubu koji djeluje punih 115 godina - rekao je prvi čovjek grada Fernando Kirigin.
| Foto: SportNews.hr
Foto SportNews.hr
Svečano otvorenje na opatijskom stadionu dogodit će se ovoga petka u 19 sati. Središnji događaj večeri bit će revijalna utakmica NK Opatija - Rijeka, dok će se spektakl pratiti isključivo uz predočenje klupske pozivnice. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: SportNews.hr
Foto Radio Rijeka/TikTok
Foto SportNews.hr
Foto SportNews.hr
Foto SportNews.hr
Foto SportNews.hr
Foto NK Opatija/Facebook
Foto NK Opatija/Facebook
Foto SportNews.hr
Foto NK Opatija/Facebook
Foto Radio Rijeka/TikTok
Foto SportNews.hr
Foto Grad Opatija
Foto Grad Opatija
Foto Grad Opatija
Foto Grad Opatija