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FOTO Hrvatska dobila još jedan nogometni stadion od 6,5 mil. eura. Gostujuća tribina je hit

Opatija dobila novi stadion od 6,5 mil. eura! Stigao FIFA Pro certifikat, a otvaranje u petak uz okršaj s Rijekom
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FOTO Hrvatska dobila još jedan nogometni stadion od 6,5 mil. eura. Gostujuća tribina je hit
Nakon gotovo dvije godine opsežnih radova i pregovora, grad Opatija konačno je dobio potpuno rekonstruirani nogometni stadion. Ova kapitalna višemilijunska investicija trebala bi brojnim opatijskim nogometašima osigurati infrastrukturne uvjete kakve jedan od najstarijih hrvatskih nogometnih klubova uistinu i zaslužuje. Dosadašnji neadekvatni uvjeti godinama su ometali ambicije kluba koji je za natjecanja morao seliti domaćinstva. | Foto: SportNews.hr
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Nakon gotovo dvije godine opsežnih radova i pregovora, grad Opatija konačno je dobio potpuno rekonstruirani nogometni stadion. Ova kapitalna višemilijunska investicija trebala bi brojnim opatijskim nogometašima osigurati infrastrukturne uvjete kakve jedan od najstarijih hrvatskih nogometnih klubova uistinu i zaslužuje. Dosadašnji neadekvatni uvjeti godinama su ometali ambicije kluba koji je za natjecanja morao seliti domaćinstva. | Foto: SportNews.hr
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