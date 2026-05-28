Boban ispravio veliku pogrešku Marka Marića: Modri s Oršićem mogu napraviti velike stvari...
Svi navijači Dinama još pamte uspješne povratke Prosinečkog, Bišćana i(i) Livakovića, ali bilo je tu i dosta i neuspješnih priča. Oršić je želio doći i u siječnju 2025., ali ga tadašnji sportski direktor nije želio...
Mislav Oršić (33) vraća se u Dinamo. Jedan od najvećih legendi zagrebačkog kluba, miljenik navijača i čovjek koji je u periodu između 2018. i 2023. pisao povijest stiže kao slobodan igrač. Pregovori njegovih predstavnika i Zvonimira Bobana trajali su 15-ak sekundi, dvije strane nisu praktički ni počele priču o financijskim aspektima ugovora, a Oršić je već rekao "da".