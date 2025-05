Boban je na poluvremenu napustio maksimirsku ložu. Bila je to žestoka poruka igračima

Što ako uspijemo, pitao se Bruno Petković prije mjesec i pol dana na press konferenciji na kojoj je Dinamo pokušao primiriti navijače nakon što je upao u veliku krizu.

Izazvalo je to oduševljenje kod navijača, natpisi su osvanuli po zagrebačkim kvartovima, čak se i činilo da bi 'modri' mogli napraviti čudo i obraniti titulu, digla se euforija nakon dolaska Zvonimira Bobana, no realno, obzirom na to što su sve pokazali ove sezone, nisu ni zaslužili.

Dinamo nije uspio i sada se mora nositi s tim posljedicama, a neminovno je kako klub čeka velika čistka i korjenite promjene. Zvonimir Boban, koji će od 1. lipnja preuzeti funkciju predsjednika uprave, već je započeo s njima, no tek je zasukao rukave i čeka ga težak posao.

Nezadovoljan je onime što je vidio u posljednjih mjesec i pol dana, a njegova reakcija tijekom utakmice protiv Varaždina (1-0) najbolje je opisala što misli o trenutnoj situaciji u klubu i igri svoje momčadi. Na poluvremenu je otišao iz maksimirske lože. Neko vrijeme nije ga bilo, nije poznat razlog, pa se vratio krajem utakmice, no njegov odlazak može se shvatiti kao poruka igračima.

Kao da im je htio poručiti 'Ovakav pristup i izvedba nije dostojna dresa koji nosite, ovo više neću trpiti'. Poslao im je poruku, a mnogi od njih morat će se zamisliti. Jesu li pružili dovoljno i zaslužuju li uopće igrati za hrvatskog prvaka. Neosporno je kako će svlačionica drugačije izgledati u novoj sezoni, Stefan Ristovski odlazi nakon isteka ugovora, pred odlaskom je i Bruno Petković, a veliki uteg su i brojni skupi stranci poput Kange, Cordobe, Mmaeea i Mbukua koji apsolutno ništa nisu pokazali. I nisu oni jedini, slijedi temeljito čišćenje svlačionice.

Bobanova glavna ideja jest osloniti se na domaće snage, one koji znaju koliko veliki klub je Dinamo i čast im je predstavljati ga, koji će izgarati svaku utakmicu... Već je dogovoren dolazak Roberta Mudražija, Dejana Ljubičića, Matea Lisice, a bit će toga još kako se prijelazni rok bude bližio.