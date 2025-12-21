Joško Jeličić: Dobije se dojam da Livaja i Garcia prije svakog treninga odrade boksački meč...

Završilo je 18. kolo HNL-a, posljednje u 2025. godini, a u analizi kola na MAX Sportu svoje su dojmove podijelili analitičari Joško Jeličić i Hrvoje Vejić.

- Čestitke Rijeci na europskom proljeću, svim igračima, navijačima, predsjedniku, trenerima Sanchezu i Đaloviću - zajednička je poruka Jeličića i Vejića.

Rijeka - Gorica 1-0

- Rijeka je bila jako dobra 30 minuta, a nakon toga su gosti počeli izlaziti, pogotovo u zadnjih 15 minuta prvog dijela i na početku drugog. Svi naši treneri u ovom trenutku rade dobar posao, to je moje razmišljanje nakon prve polusezone. Ankete se slažu oko Garcije i Marija Kovačevića ako ne pobijede dvije utakmice u nizu. Sanchez je u Rijeci osvojio nešto više od 50 posto bodova, dok su Kovačević i Garcia osvojili preko 70 posto. Imaš dojam da Garcia i Livaja prije svakog treninga imaju boksački meč - započeo je Jeličić.

Hajduk - Vukovar 2-1

- Bilo je važno da Hajduk nastavi borbu za Dinamom. Livaja i Rebić dobili su zaslužene crvene kartone, znamo da se radi o mladim igračima i da će s godinama doći to iskustvo - sarkastično je započeo Vejić.

- Prvo poluvrijeme sam gledao drugoligaški Vukovar po prvi put. Prvi gol Šege su primili tako da su linije bile razvučene 80 metara, ponudili su se. To je bio najgori Vukovar u cijeloj polusezoni. Hajduk ne bi bio Hajduk da ne uđe u probleme. Puljić zabije s 12 metara glavom vrataru koji je visok 2,80. Po meni, Silićev gol - rekao je Jeličić i dodao:

- Rebić i Livaja zabili su gol iz sjajne akcije, a Tabinas ne može gumenu patku čuvati. Vukovar nije ugrozio gol Hajduka nakon crvenih kartona. Zaslužena pobjeda, a Garcia radi odličan posao. Tko kaže drugačije, nema pojma o nogometu - kaže Jeličić.

- Žao mi je zbog crvenog kartona Livaje jer mu je ovo bio bitan gol za samopouzdanje. Bila je situacija da se Livaju gurne odmah od početka drugog dijela, Garcia je mijenjao nešto kasnije - dodaje Vejić.

- Ne znam koliko ima istine u izjavi Garcije da ima dobar odnos s Livajom, ja se nadam da ima. Na kraju polusezone biti bod iza ovakvog Dinama, uz toliko mladih igrača, dobar je uspjeh - kaže Jeličić.