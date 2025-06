Modrić je imao ponudu Dinama, ali odbio je Zvonimira Bobana. Evo što je rekao svome idolu...

Kada je Luka Modrić prije dva tjedna objavio da odlazi iz Real Madrida na kraju sezone, osmijeh je osvanuo na licima navijača Dinama. Pojavio se tračak nade da će hrvatska legenda ispuniti ono što je rekla prije 17 godina i vratiti se zaključiti karijeru na svoj Maksimir.

Pokretanje videa... 01:13 Modrić se emotivnom objavom oprostio od 'kraljevskog kluba': Real će zauvijek biti moj dom... | Video: 24sata Video

Imao je Dinamo i veliki adut u novom predsjedniku uprave Zvonimiru Bobanu. Ako ga itko može uvjeriti da se vrati, to je upravo on. Modrić nikada nije krio da mu je Zvone bio idol u djetinjstvu, divi mu se i danas, a njeguju dobre odnose i to je karta na koju je Boban igrao. Nije gubio vrijeme, nazvao je Luku i otvoreno ga pozvao da se vrati u svoj dom, ali ta priča je od samog početka bila poprilično nerealna zbog njegovih osobnih ambicija.

Foto: Isabel Infantes

Iako bi to bio romantični kraj karijere, njegova želja je nastaviti igrati na vrhunskoj razini pa u što boljoj formi dočekati Svjetsko prvenstvo gdje će se oprostiti od nogometa. Svjestan je i sam da može ponuditi još puno toga i biti nositelj u svakoj momčadi. Kako pišu talijanski mediji, Luka neizmjerno cijeni Bobana, ali ga je odbio i poručio mu da je blizu dogovora s Milanom. Navodno mu se nije svidjela ideja da karijeru završi u HNL-u.

Talijanski velikan bio je najkonkretniji, a nije tajna da naš maestro gaji simpatije prema tom klubu. Pokušao ga je dovesti Zvone Boban još dok je radio na San Siru prije šest godina, tada je to bila nemoguća misija, ali sada su Rossoneri dočekali i ugrabili priliku.

ARHIVA - Split: Modri u dva susreta nadjačali Hajduk u finalu te osvojili 9. naslov u Kupu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Veliku ulogu u ovome poslu imao je novi sportski direktor Igli Tare koji je odmah čelnicima predložio da dovedu Luku. Bez obzira na godine, pokazao je da i dalje može igrati na visokoj razini, ali prije svega, Milanu će značiti u vidu discipline i mentorstva mladim igračima. Ima liderske karakteristike kakve nepresušno fale talijanskom klubu koji je ove sezone imao problema s ponašanjem u svlačionici.

Pristanak je dao i novi trener Massimiliano Allegri koji je smatrao da bi njegov dolazak bio pun pogodak, a kada su se svi usuglasili, krenula je realizacija ovog posla u samo nekoliko dana. Luka je navodno u utorak do kasno navečer razmišljao o ponudi, a na koncu je odlučio pristati. Kako pišu talijanski mediji, čeka ga jednogodišnji ugovor s plaćom od 3,5 milijuna eura.