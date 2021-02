Uh, kakvo je to slavlje bilo. Po povratku u Osijek dočekala nas je Kohorta, zajedno smo pjevali, palile su se baklje, ma zauvijek ću pamtiti tu pobjedu nad Dinamom, kaže nam Josip Knežević (32).

Osijek je samo tri puta u povijesti Prve HNL slavio protiv Dinama u Maksimiru. Sva tri puta "bijelo-plavi" su s identičnih 1-0 srušili Zagrepčane, a veliki junaci Osijeka u tim su dvobojima bili strijelci - Damir Vuica (9. rujna 2000.), Josip Knežević (10. rujna 2016.) i Gabrijel Boban (18. travnja 2018.). Dinamo i Osijek ove subote očekuje novi obračun, ulozi su strašno veliki, borba za naslov svakim je danom sve zanimljivija.

- Iskreno, nisam znao da sam posljednji igrač Osijeka koji je u Zagrebu srušio Dinamo. Ma dobro se sjećam te utakmice, ona se odigrala samo nekoliko dana nakon što mi je umro brat. A taj sam gol baš njemu i posvetio. Zabili smo u ranoj fazi utakmice, Marić je prošao i podvalio mi loptu, a ja pogodio za 1-0. Ma imali smo tada još dosta prilika, mogli smo i uvjerljivije slaviti - kaže Gabrijel Boban, pa nastavlja:

- Puno se toga promijenilo u Osijeku od tada, od igrača s te utakmice danas su u kadru samo Škorić, Lopa i Bočkaj. Došao je i Nenad Bjelica, doveo puno novih igrača, pa uz pomoć mađarskog kapitala stvorio jednu jako dobru i respektabilnu momčad. Točnije, momčad vrijednu naslova prvaka. Ma znao sam da će se dolaskom Nenada Bjelice napraviti veliki pomak, ali nisam mislio da će se to dogoditi tako brzo.

Gabrijel Boban je nastavio...

- I mi smo uvijek bili negdje pri vrhu ljestvice, borili se za treće ili četvrto mjesto, mislim da smo jednom na polusezoni bili i drugi. No, današnji Osijek je drugačiji, u smislu igre, pozicije na ljestvici, baš svega. Osijek je danas u ozbiljnoj borbi za naslov prvaka, svaka čast Nenadu Bjelici i njegovom stožeru na tome, bit će jako zanimljivo do kraja sezone.

Tko je vaš favorit u toj borbi za naslov?

- Ipak sam bio član Osijeka, proveo tri jako lijepe godine u Gradskom vrtu, pa još se i čujem s nekim dečkima od tamo. Tako da sam na "našoj", osječkoj strani. Dinamo je puno iskusniji u tim bitnim utakmicama, pa bih nekako rekao da je tu i dalje sve 50-50%. Neće ovo biti presudna utakmica, poslije nje ima još 15 kola, puno je bodova u igri. Ali da, u ovoj priči sam za Osijek.

Kakvu utakmicu očekujete ove subote?

- Dinamo se nije toliko promijenio kao Osijek u posljednje tri godine, oni su uigrana mašinerija. U derbiju može biti svega, ali mislim kako tu neće biti nekakvog jurišanja. Bit će više opreza, ali siguran sam kako nas očekuje vrlo dobra i zanimljiva utakmica. Bit će to jako tvrdo, neće tu biti puno golova. Tko bi mogao biti moj nasljednik i ovoga puta srušiti Dinamo? Neka to bude Mierez! Čovjek trpa kao na traci, moćan je, radna špica koja puno radi za momčad, kida se na terenu, otvara prostor i uvijek mu se vrati, neka tako bude i u Maksimiru - završio je Gabrijel Boban, danas član Varaždina.

Josip Knežević već četiri godine brani boje mađarskog prvoligaša Puskas Akademije, no i bivši kapetan Osijeka dobro se sjeća velike pobjede u Maksimiru...

- Kako se ne bih toga sjećao, bila je to utakmica za pamćenje. Odlično smo otvorili utakmicu, odmah zabili gol. Dinamo je tada bio jako kvalitetna momčad, sjećam se da smo tada slavili u Maksimiru poslije dugih 16 godina. Bio je to veliki uspjeh za klub, stručni stožera, ma za sve nas - priča nam Josip Knežević koji pamti i puno maksimirskih poraza od Dinama:

- Kada sam počeo igrati za prvu momčad, tamo negdje 2006 ili 2007. godine, Dinamo je bio strašan. Za njih su još igrali Modrić, Lovren, Ćorluka, Eduardo, Mandžukić, bili su tu Zoran Mamić, pa i Nowotny. Mi smo uvijek s velikim respektom odlazili na Maksimir, a Dinamo je tada doslovno harao ligom. I nije nam bilo jednostavno igrati tamo, danas je to ipak malo drugačije.

Josip Knežević nastavlja...

- Danas u HNL-u nema toliko odskakanja u kvaliteti, Osijek je danas puno jači nego tada, to pokazuje i prvenstvena ljestvica. Liga nam je podjednaka, a ja se iskreno nadam kako će Osijek na kraju osvojiti naslov. Da, to će biti teško, ali uz Nenada Bjelicu i ovakav način rada, sve je moguće. Budite sigurni, do samoga kraja teško će biti i Dinamu.

Jeste li vjerovali da će Osijek pod vodstvom Nenada Bjelice tako brzo u borbu za naslov prvaka?

- Iskreno, bio sam skeptičan, jako je teško napraviti ovakve pomake za tako malo vremena. O Nenadu Bjelici sam čuo sve najbolje, znam kako je radio u Italiji, Poljskoj, pa i Dinamu. Pričao sam i igračima koji su ranije radili s njim, svi o Bjelici imaju jako visoko mišljenje. Veliki je radnik, kod njega se isplati marljiv rad, on uvijek donese i rezultate. Osijek danas ima 20 pravih igrača, duboko se nadam da ćemo ove godine slaviti naslov prvaka.

Bilo bi tužno da Osječani taj naslov, zbog situacije s koronom, moraju na tribinama proslaviti bez navijača...

- Korona virus je unazadio cijeli sport, privatne živote ljudi, svima je teško. Osijek i Kohorta su jako povezani, i kada ne momčadi ne ide, navijači su uvijek njihov 12. igrač. I te utakmice bez navijača su Osijeku veliki hendikep, kada bi sve bilo normalno i kada bi Kohorta mogla biti na tribinama i igračima bi u ovom finišu prvenstva bilo puno lakše. Pogotovo na domaćim utakmicama...

Vi ste 2016. godine srušili Dinamo u Maksimiru, tko bi to mogao napraviti ove subote?

- Vjerujem da Osijek u Maksimiru neće izgubiti. Momčad je u dobroj formi, psihički i fizički su u najtežim utakmicama uvijek na visini zadatka, a vjerujem da igrač prevage može biti Ramon Mierez. Jako je kvalitetan igrač, puno znači ovoj momčadi. No, i Laszlo Kleinheisler bi mogao imati važnu ulogu u Maksimiru, a ne smijem zaboraviti ni velikog prijatelja Milu Škorića, pravog kapetana i oslonca cijeloj momčadi - završio je Knežević.