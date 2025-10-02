Boban kritizirao Tudorov Juve: Jednom igraču stalno mijenjaju poziciju. On je i preplaćen...

U drugom kolu grupne faze Lige prvaka Juventus i Villarreal odigrali su 2-2. Za španjolsku momčad zabili su Georges Mikautadze u 18. minuti i Renato Veiga u 90., dok su strijelci za torinski sastav bili Federico Gatti u 49. i Francisco Conceição u 56. minuti.

Stručni komentator Sky Sport Italije, Zvonimir Boban, analizirao je utakmicu i posebno se osvrnuo na Teuna Koopmeinersa i Francisca Conceiçãa. Nizozemac je susret započeo na mjestu ofenzivnog veznog, ali je nakon vrlo lošeg prvog poluvremena zamijenjen upravo Conceiçãom. Ulaskom portugalskog krilnog napadača Juventus je dobio novu energiju u igri, a on je donio i privremeno vodstvo pogotkom za 2-1.

Boban je pohvalio Conceiçãa, ali je naglasio da mu još nedostaju iskustvo i mirnoća.

- Promijenio je Juventus, možemo se pitati zašto nije počeo od prve minute. Igrač je s izvrsnim vještinama u situacijama jedan na jedan, lako mijenja tempo i smjer te donosi prava rješenja u dodavanjima. Još mu fali malo zrelosti, ali kad to stekne, napravit će veliki iskorak. Malo je igrača s takvom kvalitetom, možda čak ni Yildiz nema tu razinu.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

S druge strane, Boban nije bio blagonaklon visini transfera Koopmeinersa.

- Premještaju ga s pozicije na poziciju, a on je klasična ‘osmica’. Svi smo rekli da je preplaćen jer ne vrijedi 60 milijuna eura. Teško je reći točno koliko, možda 20 ili 25, ali to zapravo nije ključno. On je dobar igrač i treba ga vratiti u formu.

Boban je zaključio da je igranje na desnoj strani otvorilo prostor Conceiçãu da napravi razliku na terenu. Juventus je ovim remijem ostao neporažen, ali mu je to četvrti uzastopni neriješeni ishod u svim natjecanjima. Sljedeći izazov čeka ga u nedjelju, kada u Torinu dočekuje Milan.