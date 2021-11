U travnju ove godine 12 klubova osnovalo je Superligu. Htjeli su pretvoriti nogomet u vrtlog novca kojim se zaslađuje samo zaštićena elita. Za njih običan sport u kojem nema ljubavi i strasti i u kojem se vrte milijarde eura.

No, namjerili su se na krivu osobu. Aleksander Čeferin (54) je slovenski pravnik koji je pet godina na čelu Uefe, ali za mnoge je čovjek koji je srušio nogometnu tvorevinu zvanu Superliga. Onemogućio je eliti da privatizira nogomet.

- To bi značilo kraj nogometa u Europi, to bi značilo katastrofu za cijelu piramidu i ja sam znao da to treba spriječiti, u prvom trenutku nisam znao kako jer sam bio previše ljut. Znao sam da moram što agresivnije nastupiti jer je to trebalo ukinuti u 48 sati ili bi imali neku mogućnost da uspije. Ja sam znao da sam na ivici: ili padamo mi ili rušimo Superligu - kazao je Čeferin.

Predsjednik Uefe rijetko kada daje intervju, ali ovaj put je gostovao kod Tončice Čeljuske u emisiji 'U svome filmu' na HRT-u. Naravno, glavna tema bila je Superliga. Za nju je saznao nakon što je bio na putu za Švicarsku. Društvo mu je pravio legendarni Zvonimir Boban kojemu je to bio prvi radni dan na poziciji šefa za nogometna pitanja.

- Htio sam Zvonu predstaviti na kongresu i zato smo zajedno otišli u Švicarsku, on je bio u autu sa mnom kad se sve to događalo. Zvone ima puno iskustva u nogometu, zna sve praktički, ali nije to bilo toliko bitno koliko je bilo bitno da je on bio pozitivan od prvog trenutka. Da nisam imao nekog u autu 8 sati koji je kukao i plakao da ćemo sve izgubiti, da nogomet propada… Naprotiv, on je od prvog trenutka nastupio optimistično i rekao: - Ajmo se kladiti u večeru da ćeš ih srušiti u dva dana. I ja sam se kladio i još nisam platio večeru - priznao je Čeferin.

Idejni začetnici tog projekta bili su predsjednik Juventusa Andrea Agnelli te predsjednik Real Madrida Fiorentino Perez. No, već prvog dana ovu nogometnu tvorevinu napustilo je šest engleskih klubova, a potom Milan, Inter, Atletico Madrid. Već nakon dva dana postalo je jasno kako je Superliga propala. A Zvone Boban je pokazao kako je dobar prognozer.

No, vlastodršci nisu htjeli odustati. Nakon mjesec dana je dobio poziv ljudi koji su bliski osnivačima te ponudu od 3,5 milijarde eura.

- Rekli su mi: Što ako mi vama damo 3,5 milijarde eura pa vi za nas to napravite. Ja sam rekao da je tu netko lud! Ili oni ili ja? Ja nisam, tako da od tada više nisu zvali. Taj kapital će stalno dolaziti, ali mislim da smo 10 godina mirni - priča Čeferin.

Od 2011. do 2016. bio je predsjednik Slovenskog nogometnog saveza, a prije toga se čak 24 godine bavio kaznenim pravom.

- Branio sam ljude svakakvih profila, čak i ubojice. Ali u 24 godine kaznenog prava upoznao sam manje sumnjivih tipova nego u dvije godine nogometa.

Govoreći o hrvatskom nogometu Čeferin je priznao da je oduvijek navijao za Hajduk, a progovorio je i o reputaciji hrvatskog nogometa u svijetu.

- Puno ljudi pošto me znaju da sam iz susjedne zemlje prvo me pita za fenomen hrvatskog nogometa jer vi imate goru infrastrukturu od Slovenije: 4 i pol milijuna ljudi, a rezultati su fenomenalni. To je stvarno pitanje za milijun dolara, nitko ne zna odgovoriti točno što je razlog, ali to je fascinantno…