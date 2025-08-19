Boban: Moj upravljački dio bio je dosta dramatičan, na neke odluke smo bili primorani...

Povijesni je dan u Dinamu. Na Skupštini su usvojili novi Statut koji otvara put ka potpunoj demokratizaciji kluba. Na povijesnoj sjednici bio je i predsjednik uprave Zvonimir Boban koji je skupštinare izvjestio o situaciji u prvoj momčadi.

Pokretanje videa... 01:13 NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Upravo je legendarni 'vatreni' ovog ljeta pokrenuo remont i promijenio gotovo cijelu momčad. Angažirao je Marija Kovačevića, zahvalio se senatorima i doveo nova imena koja bi trebala nositi 'modre' u budućnosti. Sezona je krenula sjajno, Dinamo ima tri pobjede iz tri pokušaja i još nije primio gol.

- Hvala svim skupštinarima, danas je naš "dan D", kako svi dinamovci to volimo reći. Danas je i naš i vaš dan. Ovo je akt društvene odgovornosti, socijalne svjesnosti ne samo za Dinamo. Želim vam da pravom odlukom donesete pravi trag za Dinamo. Teško je opisati koliko je ovo važno. Moj upravljački dio je za sada bio dosta dramatičan. Neke odluke su došle jer smo bili primorani na njih, možda i ne mojom odlukom. Sigurno sam i ja napravio i neke greške, ali puno nas u klubu radi za dobrobit kluba, vjerujem da smo donosili dobre odluke. I uvjeren sam u to. Bilo je puno pitanja i sumnji, logičkih sumnji i pitanja - rekao je Boban pa nastavio:

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Jako puno analiziramo i radimo, iznimno smo zadovoljni sportskim dijelom i trenerom Marijom Kovačevićem kojem čestitam na prve tri pobjede. Kao i igračima koji daju sve od sebe. Nekad mi kondicijski trener Ivan Štefanić kaže "ove treba zaustavljat" koliko jure na treninzima. Drago mi je što su svjesni što je Dinamo. Neki koji su došli nisu dinamovci kao mi od rođenja, ali su prihvatili sve što je potrebno. Mi ovdje živimo kao obitelj. Klub je sređen, tako je bio postavljen i prije mene, čestitam svima što je postavljen red da se živi za igrače, za momčad, za Dinamo. I tu se ništa ne treba mijenjati.

Pričao je i o promjenama.

- Mi smo napravili sistematizaciju, stigla su neka nova radna mjesta, neka su izbrisana. Vjerujemo u taj put radi logike, nogometnog poslovanja, ali i Dinama. Ovo je firma koja mora biti stabilna pa sam sretan što ste dobili pozitivan izvještaj o financijama. I ja sam kao predsjednik uprave dobro svjestan te borbe.

Radomlje: Prijateljska utakmica ND Primorje - GNK Dinamo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Osvrnuo se i na problematiku infrastrukture.

- Infrastruktura? Bili smo kod premijera Plenkovića i s ministrom Glavinom u vezi našeg kampa koji je naša želja da bude na Borongaju, kraj stare vojarne. Tu će biti nekakvih dogovora radi pravnih odnosa s državom kako bi se Dinamu omogućila izgradnja našeg kampa. Naše Akademija koja će nam donijeti stabilnost za sve što nas čeka. Ova naša metoda rada, nekog španjolskog puta na hrvatski način, će se vidjeti kroz dvije godine. Na početku nam je ideja bila tri godine, ali Albert Capellas je toliko oduševljen našom djecom, talentom i čvrstinom... Oni mi kaže, "ova vaša djeca ne kmeče". I svi vjerujemo kako ćemo tu kroz dvije godine prezentirati naše klince u prvoj momčadi - kazao je Boban i nastavio:

- Kranjčevićeva se već počela graditi, morao premijeru i vladi zahvaliti na svemu, kao i Tomislavu Tomaševiću koji sve radi kako bi Dinamo imao prvo Kranjčevićevu, pa pravi prekrasan stadion u Maksimiru. I on će biti velika budućnost ovog kluba u svakom smislu. Infrastruktura na kraju opismenjuje klub, ona će nam dati drugi život ovom gradu. Nadamo se i dobrim rezultatima, sve ćemo napraviti da to bude, da Dinamo pobjeđuje, donosi trofeje, da nas sve čini radosnim i ponosnim.

Zagreb: Na konferenciji za medije predstavljeni su novi igrači Dinama, Scott McKenna i Dion Drena Beljo | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Skupštinari su Bobanov istup nagradili velikim pljeskom, a on se za kraj osvrnuo na igre momčadi.

- Znamo da će biti diskontinuiteta u igrama, vjerujem da u Rijeci ne trebamo zaboraviti prvih 45 minuta, dečki i trener su sve sjajno odradili u ovih 70 dana. Drugo poluvrijeme nisu ušli na isti način, jasno im je to. Nisu bili najsretniji nakon utakmice, to mi je drago. Trener i dečki rade na tome, da bude kontinuiteta, da igramo i cijelu utakmicu kao prvih 45 minuta u Rijeci. Samo treba imati istu hrabrost, imati isti pristup. Dinamo mora igrati napadački nogomet. Mi u moje vrijeme nismo imali mogućnost da nikad nisam ništa osvojio s mojim klubom... Kritika da, opreznost da, hrabrost uvijek.