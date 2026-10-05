Obavijesti

Sport

Komentari 14
MANJAK MINUTAŽE U INTERU

Boban: Petar Sučić ubrzo treba naći novi klub. On je jedan od najboljih veznjaka na svijetu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Boban: Petar Sučić ubrzo treba naći novi klub. On je jedan od najboljih veznjaka na svijetu
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban tvrdi da Sučić u Interu dobiva premalo šanse i poručuje da bi trebao otići ako mu se status u bližoj budućnosti ne promijeni

Admiral

Veznjak 'nerazzurra' Petar Sučić ove sezone ima znatno manju minutažu u Interu nego što je imao tijekom svoje prve sezone u Italiji. Hrvatski veznjak dosad je za milanski klub nastupio samo četiri puta, što je privuklo pažnju Zvonimira Bobana, predsjednika uprave Dinama i stručnog sukomentatora Sky Sporta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Boban je o Sučićevom položaju govorio u emisiji "Radio Anch'io lo Sport" na talijanskoj postaji Radio Rai, gdje je istaknuo da hrvatski reprezentativac prema njegovu mišljenju ne dobiva dovoljno prilika.

- On je kompletan i izvanredan igrač s puno klase i hrabrosti, a ima i osjećaj za gol. Ipak, očito je da se ne osjeća ugodno ili da ga se ne koristi kako zaslužuje. To svatko vidi, rekao je Boban.

Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija
Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL

- To je moje mišljenje, a svatko radi ono što misli da je najbolje za Inter. Ako se ovako nastavi, ne znam koliko ima smisla da Sučić ostane u klubu jer ga smatram jednim od najboljih veznih igrača na svijetu.

Hrvatski veznjak u Inter je stigao tijekom ljeta 2025. godine. Talijanski klub za njegov je transfer Dinamu platio oko 15 milijuna eura, a Sučić je potpisao ugovor koji traje do kraja lipnja 2030. godine. U prvoj sezoni u Italiji imao je znatno veću ulogu. Cristian Chivu koristio ga je u pet različitih natjecanja, a Sučić je ukupno upisao 50 nastupa. Od ukupno 50 utakmica njih 28 započeo je od prve minute. Sezonu je zaključio s četiri pogotka i četiri asistencije.

Početak nove sezone donio je drukčiji status. Chivu ga je dosad koristio u samo četiri utakmice, što je osjetno manje u odnosu na prošlu sezonu. Boban je zbog toga otvorio i mogućnost da Sučić razmotri promjenu sredine ako se njegov položaj u momčadi ne promijeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Carstvo 'bosanskog dijamanta' na Jadranu: Karijera za BiH je gotova, zahuktava se poslovna
FOTO: OBOŽAVA HRVATSKU

Carstvo 'bosanskog dijamanta' na Jadranu: Karijera za BiH je gotova, zahuktava se poslovna

Edin Džeko, koji je u petak završio reprezentativnu karijeru, osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske
FOTO Je li otkrila previše? Bivša odbojkašica provocira fotkama
VRUĆA KAYLA

FOTO Je li otkrila previše? Bivša odbojkašica provocira fotkama

Kayla Simmons (31) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026