Boban: Petar Sučić ubrzo treba naći novi klub. On je jedan od najboljih veznjaka na svijetu

Veznjak 'nerazzurra' Petar Sučić ove sezone ima znatno manju minutažu u Interu nego što je imao tijekom svoje prve sezone u Italiji. Hrvatski veznjak dosad je za milanski klub nastupio samo četiri puta, što je privuklo pažnju Zvonimira Bobana, predsjednika uprave Dinama i stručnog sukomentatora Sky Sporta.

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Boban je o Sučićevom položaju govorio u emisiji "Radio Anch'io lo Sport" na talijanskoj postaji Radio Rai, gdje je istaknuo da hrvatski reprezentativac prema njegovu mišljenju ne dobiva dovoljno prilika.

- On je kompletan i izvanredan igrač s puno klase i hrabrosti, a ima i osjećaj za gol. Ipak, očito je da se ne osjeća ugodno ili da ga se ne koristi kako zaslužuje. To svatko vidi, rekao je Boban.

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- To je moje mišljenje, a svatko radi ono što misli da je najbolje za Inter. Ako se ovako nastavi, ne znam koliko ima smisla da Sučić ostane u klubu jer ga smatram jednim od najboljih veznih igrača na svijetu.

Hrvatski veznjak u Inter je stigao tijekom ljeta 2025. godine. Talijanski klub za njegov je transfer Dinamu platio oko 15 milijuna eura, a Sučić je potpisao ugovor koji traje do kraja lipnja 2030. godine. U prvoj sezoni u Italiji imao je znatno veću ulogu. Cristian Chivu koristio ga je u pet različitih natjecanja, a Sučić je ukupno upisao 50 nastupa. Od ukupno 50 utakmica njih 28 započeo je od prve minute. Sezonu je zaključio s četiri pogotka i četiri asistencije.

Početak nove sezone donio je drukčiji status. Chivu ga je dosad koristio u samo četiri utakmice, što je osjetno manje u odnosu na prošlu sezonu. Boban je zbog toga otvorio i mogućnost da Sučić razmotri promjenu sredine ako se njegov položaj u momčadi ne promijeni.